Quand et où regarder la couverture en direct de la Bundesliga 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

La Bundesliga est prête à faire un retour très attendu cette semaine avec un affrontement puissant entre deux géants de la ligue, le Bayern Munich et le RB Leipzig. Les joueurs de table du Bayern Munich viseront à maintenir leur avance alors qu’ils se rendront à la Red Bull Arena pour affronter le RB Leipzig samedi. Et avant ce match très médiatisé, l’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, devra faire face à de multiples problèmes de blessures. Le gardien vétéran Manuel Neuer a été exclu pour le reste de la saison après avoir subi une intervention chirurgicale. Sven Ulreich devrait maintenant remplacer Neuer lors du match contre le RB Leipzig. Des noms éminents comme Sadio Mane et Lucas Hernandez ne joueront pas non plus samedi en raison de problèmes de forme physique.

Le RB Leipzig, quant à lui, occupe actuellement la troisième place du classement de la Bundesliga. Le RB Leipzig, sous Marco Rose, a scénarisé un retour sensationnel pour passer de la 11e à la 3e place au classement des points.

Avant le match de Bundesliga de samedi entre le RB Leipzig et le Bayern Munich; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Bundesliga 2022-23 entre le RB Leipzig et le Bayern Munich ?

Le match de Bundesliga 2022-23 entre le RB Leipzig et le Bayern Munich aura lieu le 21 janvier, samedi.

Où se jouera le match de Bundesliga 2022-23 RB Leipzig vs Bayern Munich ?

Le match entre le RB Leipzig et le Bayern Munich se jouera à la Red Bull Arena de Leipzig.

À quelle heure commencera le match de Bundesliga 2022-23 RB Leipzig vs Bayern Munich?

Le match entre le RB Leipzig et le Bayern Munich débutera à 1h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match RB Leipzig vs Bayern Munich?

Le match RB Leipzig vs Bayern Munich sera télévisé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match RB Leipzig vs Bayern Munich ?

Le match RB Leipzig vs Bayern Munich sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

RB Leipzig vs Bayern Munich Onze de départ possibles :

Composition de départ prévue du RB Leipzig : Timo Schlieck, Mohamed Simakan, Willi Orban, Josko Gvardiol, Marcel Halstenberg, Konrad Laimer, Xaver Schlager, Dominik Szoboszlai, Dani Olmo, Emil Forsberg, Andre Silva

Composition de départ prévue du Bayern Munich : Sven Ulreich, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Magtthijs de Ligt, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sane, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Eric Maxim Choupo-Moting

