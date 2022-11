Quand et où regarder la couverture en direct de FRA vs DEN sur la télévision en direct en ligne

La France et le Danemark s’affronteront dans un match captivant du Groupe D samedi. La France est le champion en titre et l’un des prétendants les plus forts pour remporter la coupe du monde. De plus, ils ont enregistré une victoire convaincante 4-1 contre l’Australie mercredi. L’équipe de Didier Deschamps sera la favorite pour s’imposer face au Danemark qui a fait match nul lors de son dernier match.

Un Danemark étoilé s’est vu refuser une victoire par la Tunisie mardi et fait maintenant face à une situation précaire. Ils doivent récolter le maximum de points samedi s’ils veulent sauver leur campagne et se qualifier pour les huitièmes de finale. Le Danois Christian Eriksen a pu montrer son talent de milieu de terrain lors du match contre la Tunisie. Le Danemark s’appuiera sur lui, ainsi que sur Kasper Dolberg et Mikkel Damsgaard, pour trouver des atouts face à leurs adversaires tant vantés.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre la France et le Danemark, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match entre la France et le Danemark ?

Le match entre la France et le Danemark se jouera le 26 novembre, samedi.

Où se jouera le match entre la France et le Danemark ?

Le match entre la France et le Danemark se jouera au Stadium 974.

A quelle heure débutera le match entre la France et le Danemark ?

Le match entre la France et le Danemark débutera à 21h30 IST, le 26 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre la France et le Danemark ?

Le match entre la France et le Danemark sera retransmis sur Sports 18 Network.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre la France et le Danemark ?

Le match entre la France et le Danemark sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

France Formation de départ probable : Hugo Lloris ; Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Théo Hernandez ; Aurélien Tchouameni, Adrien Rabiot ; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ; Olivier Giroud

Danemark Formation de départ probable : Kasper Schmeichel ; Joachim Andersen, Andreas Christensen, Simon Kjaer ; Rasmus Kristensen, Pierre-Emile Hojbjerg, Christian Eriksen, Joakim Maehle ; Andreas Skov Olsen, Kasper Dolberg, Mikkel Damsgaard

