Cela ne peut tout simplement pas devenir plus gros dans cette édition de la Coupe Durand puisque deux des clubs indiens les plus en vue s’affronteront lors de la demi-finale à enjeux élevés. Le Bengaluru FC, dirigé par Sunil Chhetri, affrontera le Hyderabad FC, champion en titre de la Super League indienne, lors de la 2e demi-finale de la Durand Cup au stade emblématique de Salt Lake. Il y a très peu de choix entre les deux équipes et le match promet d’être un grand concours. Les deux équipes ont montré leurs prouesses footballistiques somptueuses tout au long du tournoi et les deux équipes ont un talent mercuriel à leur disposition.

Les Bleus s’appuieront sur leur trio saisissant composé de Chhetri, Krishna et Siva Sakthi. Pendant ce temps, le Hyderabad FC espère que Bart Ogbeche trouvera la marchandise face au Bengaluru FC. Avant la très importante demi-finale, les experts donnent un léger avantage au Bengaluru FC.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la demi-finale de la Durand Cup entre le Bengaluru FC et le Hyderabad FC :

Quelle est la date de la demi-finale de la Durand Cup entre Bengaluru FC et Hyderabad FC ?

La demi-finale de la Coupe Durand entre le Bengaluru FC et le Hyderabad FC se jouera le 15 septembre.

Où se déroulera la demi-finale de la Coupe Durand entre le Bengaluru FC et le Hyderabad FC ?

La demi-finale de la Coupe Durand entre le Bengaluru FC et le Hyderabad FC se jouera au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata.

À quelle heure aura lieu le match de demi-finale de la Coupe Durand entre le Bengaluru FC et le Hyderabad FC ?

La demi-finale de la Coupe Durand entre le Bengaluru FC et le Hyderabad FC débutera à 18h00 IST le 15 septembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de demi-finale de la Coupe Durand entre le Bengaluru FC et le Hyderabad FC ?

La demi-finale de la Coupe Durand entre le Bengaluru FC et le Hyderabad FC sera diffusée sur Sports18 Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct de la demi-finale de la Coupe Durand entre le Bengaluru FC et le Hyderabad FC ?

La demi-finale de la Coupe Durand entre le Bengaluru FC et le Hyderabad FC sera diffusée en direct sur l’application Voot et JioTV.

Composition de départ prévue du Bengaluru FC : Gurpreet (GK), Parag, Jhingan, Jovanovic, Roshan, Prabir, Ramires, Javi, Rohit, Chhetri, Krishna

Composition prévue du Hyderabad FC : Kattimani (GK), Yasir, Odei, Akash Mishra, Hitesh, Borja, Nim, Chhangte, Rabeeh, Ogbeche, Siverio

