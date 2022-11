Quand et où regarder la couverture en direct ARG vs MEX sur la télévision en direct en ligne

L’Argentine était du mauvais côté de l’un des plus gros bouleversements de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 lorsqu’elle a perdu contre l’Arabie saoudite lors de son premier match. Les Argentins ont dominé la position, posant une menace constante sur le but adverse, mais l’Arabie saoudite était prête à relever le défi car sa défense a tenu bon malgré les vagues d’attaques.

Dans une série d’événements choquants, la victoire de l’Arabie saoudite les place en tête du groupe tandis que l’Albiceleste languit en bas. Messi and Co devra donc faire preuve d’entrain contre le Mexique s’il veut garder de vrais espoirs de qualification dès la phase de poules.

Le Mexique, quant à lui, a réussi un match nul classique contre la Pologne avec son gardien Guillermo Ochoa venant une fois de plus à la rescousse, sauvant un penalty contre Robert Lewandowski pour maintenir le niveau du match. Le gardien de 37 ans a été l’un des joueurs les plus fiables du Mexique lors des Coupes du monde. Mettre le ballon dans son filet est plus facile à dire qu’à faire.

Avant le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 de mardi entre l’Argentine et le Mexique ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Argentine et le Mexique ?

Le match de la Coupe du monde de football 2022 entre l’Argentine et le Mexique aura lieu le 27 novembre, dimanche.

Où se jouera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Argentine et le Mexique ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Argentine et le Mexique se jouera au stade Lusail.

À quelle heure commencera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Argentine et le Mexique ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Argentine et le Mexique débutera à 00h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Argentine vs Mexique de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Argentine vs Mexique de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera télévisé sur les chaînes Sports 18 et Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Argentine vs Mexique de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Argentine vs Mexique de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera diffusé en direct sur l’application JioCinema.

Argentine vs Mexique Possible onze de départ :

Composition de départ prévue pour l’Argentine : Emiliano Martinez ; N Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leon Paredes, Mac Allister, Lionel Messi, Lautaro Martinez, Angel Di Maria

Composition de départ prévue pour le Mexique : Guillermo Ochoa, J Sanchez, C Montes, H Moreno, J Gallardo, E Alvarez, H Herrera, L Chavez, H Lozano, H Martin, A Vega

