Quand et où regarder la couverture en direct amicale de pré-saison sur la télévision en direct en ligne

Arsenal aura hâte de maintenir son élan de victoire alors qu’il s’apprête à affronter Orlando City lors d’un match amical de pré-saison jeudi. Le match entre Orlando City et Arsenal se jouera au stade Exploria au centre-ville d’Orlando, en Floride. Arsenal entre dans le match après avoir remporté une victoire 2-0 contre Everton. Leur nouvel attaquant brésilien Gabriel Jesus avait ouvert le score pour Arsenal à la 33e minute. Trois minutes plus tard, leur ailier anglais Bukayo Saka a inscrit le but d’assurance.

Les Gunners ont jusqu’à présent disputé trois matchs dans leur campagne de pré-saison et les garçons de Mikel Arteta ont pu gagner tous les matchs.

Arsenal avait lancé sa campagne de pré-saison après avoir remporté une victoire 5-1 contre Ipswich Town. Lors de leur deuxième match de pré-saison, les géants londoniens ont surclassé Nuremberg 3-5.

Orlando City, en revanche, a remporté un match nul 1-1 contre Atlanta United lundi.

Avant le match amical de pré-saison de demain entre Orlando City et Arsenal ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle heure commencera le match amical de pré-saison Orlando City vs Arsenal ?

Le match amical de pré-saison entre Orlando City et Arsenal débutera à 5h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match amical de pré-saison Orlando City vs Arsenal ?

Le match amical de pré-saison entre Orlando City et Arsenal sera télévisé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match amical de pré-saison Orlando City vs Arsenal ?

Le match amical de pré-saison Orlando City vs Arsenal est disponible pour être diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

Orlando City contre Arsenal possible onze de départ :

Composition de départ prévue pour Orlando City : Pedro Gallese, Ruan, Rodrigo Adrian Schlegel, Robin Jansson, Kyle Smith, Cesar Araujo, Juniuor Urso, FacundoTorres, Mauricio Pereyra, Jake Mulraney, Alexandre Pato

Composition de départ prévue pour Arsenal : Matt Turner, Cedric Soares, William Saliba, Gabriel, Nuno Tavares, Granit Xhaka, Thomas Partey, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus

