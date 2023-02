Quand et où regarder Kerala Blasters vs Chennaiyin FC en direct?

Le Chennaiyin FC espère mettre fin à sa séquence de sept matchs sans victoire en affrontant les Kerala Blasters le 7 février au stade Jawaharlal Nehru de la Super League indienne. L’équipe basée à Chennai est huitième du tableau ISL avec 18 points en 16 matchs. Avec six nuls, aucune autre équipe n’a fait autant de matchs nuls, dans cette campagne. Leur dernière sortie contre l’Odisha FC s’est également soldée par un match nul 2-2 contre l’Odisha FC.

Les Blasters, cependant, sont classés troisièmes de la Super League indienne 2022-23, avec 28 points en 16 matchs. L’équipe basée au Kerala a perdu sa dernière rencontre contre le Bengale oriental par un but. Ils traversent une phase difficile, avec une victoire solitaire lors de leurs quatre derniers matchs. Une victoire leur ferait donc beaucoup de bien et mettrait un peu de lumière entre eux et ATK Mohun Bagan, quatrième.

Avant le match de Super League indienne entre les Kerala Blasters et le Chennaiyin FC, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Super League indienne entre Kerala Blasters et Chennaiyin FC ?

Le match de la Super League indienne entre les Kerala Blasters et le Chennaiyin FC se jouera le 7 février, mardi.

Où se jouera le match de Super League indienne entre les Kerala Blasters et le Chennaiyin FC ?

Le match de la Super League indienne entre les Kerala Blasters et le Chennaiyin FC se jouera au stade Jawaharlal Nehru, au Kerala.

À quelle heure commencera le match de la Super League indienne Kerala Blasters contre Chennaiyin FC ?

Le match de la Super League indienne entre les Kerala Blasters et le Chennaiyin FC débutera à 19h30 IST, le 7 février.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Super League indienne entre les Kerala Blasters et le Chennaiyin FC ?

Le match de la Super League indienne entre les Kerala Blasters et le Chennaiyin FC sera diffusé sur le Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Super League indienne entre Kerala Blasters et Chennaiyin FC ?

Le match de Super League indienne entre Kerala Blasters et Chennaiyin FC sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar et JioTV.

Onze de départ probable :

Onze de départ probable des Kerala Blasters : Karanjit Singh, Harmanjot Khabra, Ruivah Hormipam, Victor Mongil, Jessel Carneiro, Bryce Miranda, Jeakson Singh, Ivan Kaliuzhnyi, Sahal Samad, Adrian Luna, Dimitrios Diamantakos

Onze de départ probable du Chennayin FC : Samik Mitra, Narayan Das, Fallou Diagne, Aakash Sangwan, Edwin Vanspaul, Julius Duker, Anirudh Thapa, Ninthoinganba Meetel, Abdenasser El Khayati, Vincy Barretto, Petar Sliskovic

