Quand et où regarder Kerala Blasters FC vs Odisha FC EN DIRECT ?

Les Kerala Blasters ont été en grande forme en ajoutant des points à leur cagnotte à un rythme rapide. Les Blasters sont actuellement classés cinquièmes du classement de la Super League indienne avec 19 points en 10 matchs de la saison.

L’équipe du Kerala ne semble pas se tromper pour le moment et espère revenir sur le chemin de la victoire après un match nul 1-1 contre le Chennaiyin FC lors de leur dernière rencontre.

L’Odisha FC est actuellement sixième du classement et s’est montré très prometteur jusqu’à présent. Cela étant dit, ils ont fait match nul contre l’ATK Mohun Bagan et ont perdu contre le FC Goa lors de leurs derniers et avant-derniers matchs respectivement.

Ils seraient impatients de retrouver des voies gagnantes pour aider à créer un élan alors que nous entrons lentement dans la seconde moitié de la saison ISL. Odisha et Kerala sont au coude à coude avec 19 points chacun et la seule chose qui les sépare est une différence de buts supérieure, en faveur du Kerala. Il serait donc intéressant de voir qui pourra s’imposer dans cette rencontre.

Avant le match de Super League indienne entre le Kerala Blasters FC et l’Odisha FC, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Super League indienne entre le Kerala Blasters FC et l’Odisha FC ?

Le match de la Super League indienne entre le Kerala Blasters FC et l’Odisha FC se jouera le 26 décembre, lundi.

Où se jouera le match de Super League indienne entre Kerala Blasters FC et Odisha FC ?

Le match de la Super League indienne entre le Kerala Blasters FC et l’Odisha FC se jouera au Jawaharlal Nehru Stadium, à Kochi.

À quelle heure commencera le match de la Super League indienne Kerala Blasters FC contre Odisha FC ?

Le match de Super League indienne entre le Kerala Blasters FC et l’Odisha FC débutera à 19h30 IST, le 26 décembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Super League indienne entre le Kerala Blasters FC et l’Odisha FC ?

Le match de la Super League indienne entre le Kerala Blasters FC et l’Odisha FC sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Super League indienne entre le Kerala Blasters FC et l’Odisha FC ?

Le match de la Super League indienne entre le Kerala Blasters FC et l’Odisha FC sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar et JioTV.

Kerala Blasters FC vs Odisha FC probable onze de départ

Onze de départ probable du Kerala Blasters FC : Prabhsukhan Singh Gill, Marko Lešković, Hormipam Ruivah, Sandeep Singh, Nishu Kumar, Rahul KP, Ivan Kalyuzhnyi, Jeakson Singh, Sahal Samad, Adrián Luna, Dimitrios Diamantakos

Onze de départ probable du FC Odisha : Amrinder Singh, Osama Malik, Carlos Delgado, Sahil Panwar, Thoiba Singh Moirangthem, Jerry Mawihmingthanga, Diego Maurício, Raynier Fernandes, Isaac Vanmalsawma, Pedro Martín, Saúl Crespo

