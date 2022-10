Quand et où regarder Kerala Blasters contre ATK Mohun Bagan Indian Super League en direct en ligne et à la télévision

Kerala Blasters accueillera ATK Mohun Bagan pour une rencontre palpitante dans la Super League indienne en cours le 16 octobre. Le Chennaiyin FC avait stupéfié ATK Mohun Bagan lors de son dernier match au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan. ATK Mohun Bagan voudra mettre cette défaite derrière eux et se concentrer sur les bases contre les Kerala Blasters. Manvir Singh avait trouvé le fond du filet face au Chennaiyin FC et avait l’air en bon contact. Cependant, les goûts de Dimitri Petratos et Ashique Kuruniyan devront intensifier si ATK Mohun Bagan veut gagner. Pendant ce temps, les Kerala Blasters auront envie de leurs chances dimanche. Ils auront la foule du stade Jawaharlal Nehru à leurs côtés. Le Kerala dépendra également fortement d’Adrian Luna contre ATK Mohun Bagan.

Avant le match de Super League indienne entre Kerala Blasters et ATK Mohun Bagan, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Super League indienne entre Kerala Blasters et ATK Mohun Bagan ?

Le match de Super League indienne entre Kerala Blasters et ATK Mohun Bagan se jouera le 16 octobre, dimanche.

Où se jouera le match de Super League indienne entre Kerala Blasters et ATK Mohun Bagan ?

Le match de la Super League indienne entre Kerala Blasters et ATK Mohun Bagan se jouera au stade Jawaharlal Nehru de Kochi.

À quelle heure commencera le match de Super League indienne entre Kerala Blasters et ATK Mohun Bagan ?

Le match de Super League indienne entre Kerala Blasters et ATK Mohun Bagan débutera à 19h30 IST, le 16 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Super League indienne entre Kerala Blasters et ATK Mohun Bagan ?

Le match de la Super League indienne entre Kerala Blasters et ATK Mohun Bagan sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Super League indienne entre Kerala Blasters et ATK Mohun Bagan ?

Le match de Super League indienne entre Kerala Blasters et ATK Mohun Bagan sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar et JioTV.

Formation de départ probable des Kerala Blasters : Prabhsukhan Gill, Marko Leskovic, Nishu Kumar, Bijoy Varghese, Harmanjot Khabra, Jeakson Singh, Ivan Kaliuzhnyi, Sahal Abdul Samad, Adrian Luna, Bidyashagar Khangembam, Apostolos Giannou

ATK Mohun Bagan Composition de départ probable : Vishal Kaith, Pritam Kotal, Florentin Pogba, Subhasish Bose, Ashique Kuruniyan, Hugo Boumous, Carl McHugh, Dimitri Petratos, Liston Colaco, Manvir Singh, Kiyan Nassiri Giri

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici