Quand et où regarder Juventus vs Udinese

La Juventus affrontera l’Udinese au stade Allianz de Turin samedi en Serie A. Les Bianconeri connaissent actuellement une belle période de forme, remportant leurs cinq derniers matches de compétition. Les géants italiens sont actuellement classés troisièmes du tableau de Serie A avec 34 points en 16 matchs. Le club basé à Turin semble être à la hausse une fois de plus en ne perdant que deux matchs dans la ligue italienne de premier plan cette saison.

La Juventus l’a quitté très tard lors de sa dernière sortie contre Cremonese, Arkadiusz Milik remportant le vainqueur dans le temps d’arrêt. L’Udinese est actuellement huitième du classement de Serie A avec 25 points en 16 matchs, jusqu’à présent. Ils sont devenus synonymes de matchs à égalité dans la ligue italienne de premier plan avec sept nuls cette saison.

La Juve est en grande forme et favoriserait ses chances avant ce match.

Les hommes de Massimiliano Allegri chercheraient à décrocher trois points pour mettre plus de pression sur l’AC Milan et Napoli dans la course à la Serie A.

Avant le match de Serie A entre la Juventus et l’Udinese, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Serie A entre la Juventus et l’Udinese ?

Le match de Serie A entre la Juventus et l’Udinese se jouera le 7 janvier, samedi.

Où se jouera le match de Serie A entre la Juventus et l’Udinese ?

Le match de Serie A entre la Juventus et l’Udinese se jouera au stade Allianz de Turin.

À quelle heure commencera le match de Serie A Juventus vs Udinese ?

Le match de Serie A entre la Juventus et l’Udinese débutera à 22h30 IST, le 7 janvier.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Serie A entre la Juventus et l’Udinese ?

Le match de Serie A entre la Juventus et l’Udinese sera diffusé sur la chaîne Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Serie A entre la Juventus et l’Udinese ?

Le match de Serie A entre la Juventus et l’Udinese sera diffusé en direct sur l’application Voot Select et Jio Cinema

Juventus vs Udinese prédit la formation de départ

Onze de départ probable de la Juventus : W Szczesny, Danilo, G Bremer, A Sandro, W McKennie, L Paredes, M Locatelli, A Rabiot, F Kostic, M Kean, A Milik

Onze de départ probable de l’Udinese : M Silvestri, N Perez, R Becao, J Bijol, R Pereyra, L Samardzic, Walace, T Arslan, D Udogie, Beto, I Success

