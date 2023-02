Quand et où regarder Juventus vs Nantes en direct ?

Les géants italiens de la Juventus affronteront Nantes lors du match aller des huitièmes de finale de l’UEFA Europa League au stade Allianz le 17 février. Le club turinois a dû faire face à plusieurs obstacles sur et en dehors du terrain. Les irrégularités financières et la déduction de points qui en résultent les placent à une lointaine neuvième position sur le tableau de la Serie A avec 29 points en 22 matchs. La Juventus a connu une campagne inoubliable en UEFA Champions League, qui les a rétrogradés en Ligue Europa. Pendant ce temps, ils ont remporté leurs deux derniers matchs dans la ligue italienne de haut vol et espèrent poursuivre sur cette lancée vendredi.

Nantes a connu des difficultés au niveau national cette saison. Ils sont 13e de Ligue 1 avec 28 points en 23 matchs, remportant seulement six matchs au passage. Cependant, ils ont remporté leurs deux derniers matchs et se dirigent vers ce match grâce à une victoire 1-0 contre Lorient. Le club italien se considérerait comme le favori pour décrocher un résultat, tandis que le club français espère créer la surprise.

Avant le match d’UEFA Europa League entre la Juventus et Nantes, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match d’UEFA Europa League entre la Juventus et Nantes ?

Le match d’UEFA Europa League entre la Juventus et Nantes se jouera le 17 février, vendredi.

Où se jouera le match d’UEFA Europa League entre la Juventus et Nantes ?

Le match d’UEFA Champions League entre la Juventus et Nantes se jouera au stade Allianz de Turin.

A quelle heure débutera le match d’UEFA Europa League Juventus vs Nantes ?

Le match d’UEFA Europa League entre la Juventus et Nantes débutera à 1h30 IST le 17 février.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match d’UEFA Europa League entre la Juventus et Nantes ?

Le match de l’UEFA Champions League entre la Juventus et Nantes sera diffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match d’UEFA Europa League entre la Juventus et Nantes ?

Le match de l’UEFA Europa League entre la Juventus et Nantes sera diffusé en direct sur SonyLIV et Jio TV.

Onze de départ probable :

Onze de départ probable de la Juventus : Wojciech Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Mattia De Sciglio, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Filip Kostic, Angel Di Maria, Federico Chiesa, Dusan Vlahovic

Onze de départ probable de Nantes : Alban Lafont, Fabien Centonze, Andrei Girotto, Jean-Charles Castelletto, Jaouen Hadjam, Pedro Chirivella, Samuel Moutoussamy, Ludovic Blas, Moussa Sissoko, Florent Mollet, Andy Delort

