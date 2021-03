Quand et où regarder GKFC vs CBFC Goa Telecast, Actualités de l’équipe

Dans un affrontement au sommet du classement du tournoi en cours I-League 2020-21, le quatrième, le Gokulam Kerala FC, affrontera le leader du championnat Churchill Brothers FC au Kishore Bharati Krirangan, à Kolkata, le lundi 1er mars.

I-League 2020-21, les leaders Churchill Brothers chercheront à prolonger leur séjour en tête du classement lors du dernier match de la première phase de la ligue. L’équipe de Goa a de bonnes chances de remporter le titre cette année car elle est au sommet avec 19 points en neuf matchs jusqu’à présent. Une victoire dans le prochain match les aidera non seulement à consolider leur position au sommet, mais donnera également un écart de cinq points à la deuxième place du Real Kashmir.

En revanche, Gokulam Kerala est dans sa meilleure forme depuis le début de la saison. Ils ont battu Sudeva Delhi avec un but solitaire, prolongeant leur séquence de victoires à trois matchs. Leur récente victoire les a poussés à la quatrième place avec 16 points en un même nombre de matches. Ils ont actuellement trois points de retard sur Churchill Brothers et chercheront également à combler l’écart avec une victoire. Dans un tel cas, ils pourraient faire dérailler le défi du titre de leurs adversaires et le laisser grand ouvert alors que le tournoi se dirige vers sa deuxième phase.

Le match I-League 2020-21 Gokulam Kerala FC vs Churchill Brothers FC Goa débutera à 14h00.

Quand commencera le match I-League 2020-21 Gokulam Kerala FC vs Churchill Brothers FC Goa?

Le match se jouera le 1er mars (lundi).

Où se jouera le match I-League 2020-21 Gokulam Kerala FC vs Churchill Brothers FC Goa?

Le match aura lieu au Kishore Bharati Krirangan, à Kolkata.

À quelle heure commencera le match I-League 2020-21 Gokulam Kerala FC vs Churchill Brothers FC Goa?

Le match doit débuter à 14h00 (heure de Paris).

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match I-League 2020-21 Gokulam Kerala FC vs Churchill Brothers FC Goa?

Tous les matchs de la I-League 2020-21 seront diffusés en direct sur la chaîne 1Sports.

Comment regarder en direct le match I-League 2020-21 Gokulam Kerala FC vs Churchill Brothers FC Goa?

La diffusion en direct peut être consultée sur la page Facebook de 1Sports.

I-League 2020-21, équipe du Gokulam Kerala FC: Lalit Thapa, Ubaid CK, Vigneshwaran Baskaran, Ajmal Pa, Myron Mendes, Alex Saji, Naocha Huidrom Singh, Moirangmayum Ashok Singh, Zohib Islam Amiri, Andre Ettienne, Muirang Wungyanyg, Justin George, Sebastian Thangmuansang, Henry Kisekka, Nicholas Fernandes, Nicholas Fernandes, Nicholas Fernandes, Shibil Muhammed, Bruno Pelissari, Nathaniel García, Marcus Joseph, Mohammad Rashid, Malemnganba Meitei, Muthu Irulandi, Lalromawia, Lalliansanga, Jithin Ms, Mohammed Irshad, K Salman, Rahul KP

I-League 2020-21, équipe Churchill Brothers FC Goa: Shilton Paul, Hamza Kheir, Vanlal Duatsanga, Nongmeikapam Suresh Meitei, Vikas, Quan Gomes, Clencio Pinto, Kingslee Fernandes, Luka Majcen, Clayvin Julian Zuniga Bernardez, Vinil Poojary, Bazie Armand, Israil Gurung, Hafis Alakkereubus Pertamba Bryce Brian Miranda, Lamgoulen Gou Hangshing, Lalengzama Vangchhia, Kamran Farooque, Wendell Savio Coelho, Keenan Almeida, Ginminthang Hangsing, Samuel Shadap, Joseph Clemente, Richard Costa, Fredsan Marshall, Jovel Martins, Nora Fernandes, Shibinraj Kunniyil