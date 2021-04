Les débutants du FC Goa affronteront vendredi le Persian Gulf Pro League (PGPL) Persepolis FC lors du match retour du groupe E de la Ligue des champions de l’AFC au stade Jawaharlal Nehru de Fatorda. Le match entre le FC Goa et Persepolis débutera à 22h30 IST. Lors de leur dernière rencontre, le Persepolis FC est revenu par derrière pour battre le FC Goa 2-1 lors de la troisième journée de l’ACL.

Edu Bedia avait donné l’avantage à Goa à la 14e minute, avant que Mehdi Torabi ne marque l’égalisation pour l’équipe iranienne à la 18e minute par un penalty. Six minutes plus tard, Jalal Hosseini a marqué le but de la victoire pour Persépolis.

Fait intéressant, alors que trois buts consécutifs ont été marqués en première mi-temps, la seconde moitié du match est restée vierge alors que Goa a tenu bon. Le but de Bedia contre Persépolis était également le premier but jamais marqué par une équipe de football indienne dans le plus haut niveau du football de club asiatique.

Alors que Persépolis est en tête du tableau des points du Groupe E dans l’ACL, le FC Goa est placé à la troisième place.

Résultats du FC Goa jusqu’à présent dans la compétition (dernier à droite)

Dessiner, Dessiner, Perdu

Persepolis résultats jusqu’à présent dans la compétition (dernier à droite)

Gagné Gagné, Gagné

Avant l’affrontement entre le FC Goa et Persépolis, voici tout ce que vous devez savoir:

A quelle heure le coup d’envoi du FC Goa vs Persepolis AFC Champions League?

Le match FC Goa vs Persepolis AFC Champions League débutera à 22h30 (IST) vendredi au stade Pandit Jawaharlal Nehru à Fatorda, Goa.

Quelle chaîne de télévision diffusera le match FC Goa et Persepolis AFC Champions League?

Le match FC Goa vs Persepolis AFC Champions League sera retransmis sur Star Sports 3.

Comment puis-je diffuser le match FC Goa vs Persepolis AFC Champions League?

Le match FC Goa vs Persepolis AFC Champions League peut être diffusé sur Disney + Hotstar.

Persépolis Prédiction de jeu XI: Hamed Lak (GK), Siamak Nemati, Vahid Amiri, Hossein Kannani, Seyed Jalal Hosseini, Ehsan Pahlevan, Kamal Kamyabina, Mahdi Torabi, Ahmad Noorollahi, Shariar Moghanlou, Omid Alishah.

Onze de jeu prédit FC Goa: Dheeraj Singh (GK), Sanson Pereira, Savior Gama, James Donachie, Seriton Fernandes, Romario Jesuraj, Glan Martins, Brandon Fernandes, Redeem Tlang Jorge Ortiz, Devendra Murgaonkar.

Effectif FC Goa

Gardiens de but: Mohammad Nawaz, Naveen Kumar, Shubham Dhas, Dheeraj Singh Moirangthem

Défenseurs: Sanson Pereira, Seriton Fernandes, Leander D’Cunha, Iván González (Espagne), Mohamed Ali, James Donachie (Australie), Aibanbha Dohling, Savior Gama, Adil Khan

Milieux de terrain: Edu Bedia (Espagne), Glan Martins, Princeton Rebello, Brandon Fernandes, Phrangki Buam, Redeem Tlang, Makan Winkle Chothe, Alexander Romario Jesuraj, Amarjit Singh Kiyam, Romeo Fernandes

Attaquants: Jorge Ortiz (Espagne), Devendra Murgaonkar, Ishan Pandita

