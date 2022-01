Quand et où regarder en ligne, télédiffusion, nouvelles de l’équipe

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

La diffusion en direct du match ISL d’aujourd’hui entre Odisha FC vs Hyderabad FC le match sera disponible sur Disney + Hotstar et Jio TV.

Comment puis-je diffuser en direct Le match Odisha FC vs Hyderabad FC ?

Le match ISL entre Odisha FC et Hyderabad FC sera télévisé sur Star Sports 2, Star Sports 2 HD, Star Sports 3, Star Sports 1 Hindi et Star Sports 1 Hindi HD.

Quelle chaîne de télévision diffusera Odisha FC vs Hyderabad FC ?

Le match ISL 2021-22 entre l’Odisha FC et le Hyderabad FC doit débuter à 19h30 IST le jeudi 27 janvier au stade Tilak Maidan de Goa jeudi.

A quelle heure sera Coup d’envoi du match Odisha FC vs Hyderabad FC ?

Les joueurs clés de l’Odisha FC pour ce match seront Arshdeep Singh et Javier Hernandez et ils seront à nouveau au centre des préoccupations.

L’entraîneur-chef Manuel Marquez a déclaré lors de la conférence de presse d’avant-match que Bartholomew Ogbeche et Javier Siverio pourraient ne pas commencer dans les onze premiers puisqu’ils seront reposés pour ce match.

SIL 2021-22 Odisha FC vs Hyderabad FC: nouvelles de l’équipe, mise à jour sur les blessures

Le Hyderabad FC est placé en tête du tableau des points avec 20 points avec le Kerala Blasters FC. Ils ont remporté cinq victoires en 12 matchs – mais ils n’ont perdu que deux matchs et ont fait match nul cinq autres matchs.

L’Odisha FC affrontera le Hyderabad FC lors du 73e match de la Super League indienne (ISL) 2021-22 le jeudi 27 janvier 2022 au stade Tilak Maidan. L’Odisha FC a été assez décent cette saison jusqu’à présent. En entrant dans ce match, ils sont classés sixièmes – ils en ont remporté cinq et perdu cinq en 12 matchs jusqu’à présent. Ils entrent dans ce match après un match nul et vierge face à l’ATK Mohun Bagan FC.

