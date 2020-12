Soutenu par leur victoire sur Barcelone lors de leur match de groupe de l’UEFA Champions League cette semaine, la Juventus, championne d’Italie, est de retour en Serie A dimanche lors de son déplacement à Gênes. Le match Gênes vs Juventus débutera à 22h30 IST.

Gênes a connu une saison indifférente jusqu’à présent et se retrouve à la 19e position après 10 matchs. Ils n’ont réussi qu’une victoire solitaire et ont six points à montrer pour tous leurs efforts cette fois.

Serie A 2020-21 Genoa vs Juventus: nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Gênes a un certain nombre de problèmes de blessures à régler pour le moment. Les gardiens Mattia Perin et Federico Marchetti sont tous deux des partants douteux.

Pour la Juventus, les problèmes se situent à l’arrière alors que Giorgio Chiellini et Merih Demiral se sont blessés.

Gênes vs Juventus Predicted XI

Gênes XI prédit: Alberto Paleari; Mattia Bani, Edoardo Goldaniga, Andrea Masiello; Paolo Ghiglione, Stefano Sturaro, Milan Badelj, Lukas Lerager, Luca Pellegrini; Gianluca Scamacca, Eldor Shomurodov

Juventus Predicted XI: Wojciech Szczesny; Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Danilo; Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot, Federico Chiesa; Dejan Kulusevski; Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo

Quand est le Serie A 2020-21 Genoa vs Juventus?

Le match de Serie A aura lieu le 13 décembre 2020.

Quels sont les horaires de la Serie A 2020-21 Genoa vs Juventus?

Le match Serie A 2020-21 Genoa vs Juventus débutera à 22h30 IST.

Où se joue le Serie A 2020-21 Genoa vs Juventus?

Le match se jouera au stade Marassi, domicile de Gênes.

Quelle chaîne de télévision diffusera la Serie A 2020-21 Genoa vs Juventus?

Sony a le droit de diffuser Serie A 2020-21 Genoa vs Juventus en Inde. La Serie A 2020-21 Genoa vs Juventus Milan sera EN DIRECT sur Sony TEN 2, Sony TEN 2 HD.

Où pouvez-vous diffuser en direct la Serie A 2020-21 Genoa vs Juventus?

La diffusion en direct Serie A 2020-21 Genoa vs Juventus sera disponible sur l’application Sony LIV en Inde pour les utilisateurs premium.