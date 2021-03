L’Allemagne et l’Islande ont eu une performance terrible lors de la Coupe du monde 2018. Si cela ne suffisait pas, les deux équipes ont également échoué lors de l’UEFA Nations League, dans laquelle l’Islande a perdu six matches sur six, tandis que l’Allemagne n’a réussi à enregistrer la victoire que dans deux des six coups d’envoi qu’ils ont disputés. L’Allemagne accueillera l’Islande le vendredi 26 mars à la MSV-Arena.

