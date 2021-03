Les deux équipes entrent dans le match avec des perdants à leur nom alors que le Mohammedan SC a subi une défaite 1-2 par le Kerala Gokulam FC et le Real Kashmir à 10 joueurs a été condamné à une courte défaite 0-1 par le Punjab FC. Les deux équipes chercheront trois points cruciaux dans ce match et il ne peut y avoir qu’une seule équipe victorieuse au bout de 90 minutes. C’est un affrontement passionnant dans la I-League 2020-21 et les fans peuvent connaître les détails du match de streaming en direct RKFC vs MSC en ligne et télévisé.

