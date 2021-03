FA Cup Leicester City vs Manchester United: Les Foxes affrontent les Red Devils dans un match passionnant et passionnant et c’est un must absolu pour tous les fans de football qui veulent assister au football offensif à son meilleur. Leicester City de Brenden Rogers affrontera Manchester United d’Ole Solksjaer en quarts de finale et les deux équipes se lancent dans cet affrontement en bonne forme. Le vainqueur accède aux demi-finales. Leicester City est actuellement à un point de Manchester United, deuxième classé en Premier League, et une victoire de chaque côté pourrait également avoir une énorme différence en Premier League.

