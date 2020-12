Barcelone aura hâte de frapper son rythme en Liga ce week-end en accueillant Levante au Camp Nou dimanche dans un match de La Liga 2020-21. La saison a été mauvaise pour eux sous Ronald Koeman et ils ont désespérément besoin d’une victoire pour le moment.

Barcelone n’a que 14 points en 10 matches et occupe actuellement la neuvième place du classement de la Liga. Levante n’a pas trop bien joué non plus et ils sont très proches de la zone de relégation. Ils ont trouvé une forme lors du match précédent contre Getafe en prenant le match par une avance de 3-0 le week-end dernier.

La Liga 2020-21 Barcelone vs Levante: nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Pour Barcelone, il y a beaucoup de problèmes de blessures. Ils sont sans Sergi Roberto, Gerard Pique et Ansu Fati. L’attaquant Ousmane Dembele s’est blessé aux ischio-jambiers et pourrait ne pas participer à ce match.

Pour Levante, Cheick Doukoure et Jose Campana sont toujours blessés. Enis Bardhi lui aussi a été exclu du match contre Barcelone.

Barcelone vs Levante Predicted XI

Barcelone prédit XI: Marc-André ter Stegen; Sergino Dest, Ronald Araujo, Samuel Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie de Jong; Philippe Coutinho, Lionel Messi, Antoine Griezmann; Martin Braithwaite

Levante prédit XI: Aitor Fernandez; Carlos Clerc, Sergio Postigo, Ruben Vezo, Coca; Ruben Rochina, Nikola Vukcevic, Gonzalo Melero, Jorge de Frutos; Roger Marti, Jose Luis Morales

Quand est le match La Liga 2020-21 entre Barcelone et Levante?

Le match La Liga 2020-21 entre Barcelone vs Levante aura lieu le 14 décembre 2020.

Quels sont les horaires du match de la Liga 2020-21 entre Barcelone et Levante?

Le match entre Barcelone et Levante débutera à 01h30 IST.

Où se joue le match La Liga 2020-21 entre Barcelone et Levante?

Le match La Liga 2020-21 Barcelone vs Levante se jouera au Camp Nou.

Quelle chaîne de télévision diffusera le match de la Liga 2020-21 entre Barcelone et Levante?

Le match de la Liga 2020-21 entre Barcelone et Levante ne sera diffusé sur aucune chaîne de télévision en Inde.

Où pouvez-vous diffuser en direct le match de La Liga 2020-21 entre Barcelone et Levante?

La diffusion en direct de Barcelone vs Levante sera disponible sur Facebook sur la page officielle de la Liga en Inde.