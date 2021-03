Cagliari sera privé des services de Charalambos Lykogiannis et Leonardo Pavoletti car ils sont mis à l’écart pour avoir accumulé trop de cartons jaunes. De plus, Marko Rog et Riccardo Sottil manqueront à cause de blessures.

