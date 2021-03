Le Real Madrid accueillera Elche car il cherchera à réduire l’écart et à se faufiler sur l’Atletico Madrid en haut du tableau des points de la Liga. Ils sont actuellement troisièmes du championnat et en même temps, ils sont à deux points de Barcelone en deuxième. Elche, en revanche, entrera dans ce match après sa récente victoire contre Séville la semaine dernière, ce qui les a vu s’éloigner de la zone de relégation et se classer 17e au tableau des points. Le match La Liga 2020-21 Real Madrid vs Elche doit débuter à 20h45 IST.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy