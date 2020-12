C’est l’affrontement qui est toujours le plus populaire de la Premier League, Manchester United affrontera Manchester City à Old Trafford samedi à 23 heures IST. Les deux équipes n’ont pas trouvé leur élan cette saison et chercheront à obtenir une forme indispensable.

United a été éliminé de l’UEFA Champions League plus tôt cette semaine après une défaite choc face au RB Leipzig. City a remporté son match de Ligue des champions contre Marseille plus tôt cette semaine, mais les deux équipes restent en dehors du top 4 de la Premier League

Premier League 2020-21 Manchester United vs Manchester City Team News: Nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Manchester United a quelques appels à faire et ne pourra peut-être pas aligner Anthony Martial et Edinson Cavani. Cela permettra à Mason Greenwood et Marcus Rashford de mener la ligne pour les Red Devils.

Sergio Aguero pourrait ne pas participer à ce match. En revanche, Eric Garcia pourrait bien rater ce match de City contre Manchester United.

Manchester United vs Manchester City prévu XI

Manchester United pronostiqué XI: David de Gea; Alex Telles, Victor Lindelof, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka; Fred, Scott McTominay; Juan Mata, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Mason Greenwood

Manchester City prédit XI: Ederson Moraes; Joao Cancelo, Ruben Dias, John Stones, Kyle Walker; Rodri, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne; Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Gabriel Jésus

Quand est le match de Premier League 2020-21 Manchester United vs Manchester City?

Le match de Premier League 2020-21 Manchester United vs Manchester City aura lieu le 12 décembre 2020.

Quels sont les horaires du match de Premier League 2020-21 Manchester United vs Manchester City?

Le match de la Premier League 2020-21 Manchester United vs Manchester City débutera à 23h00 IST.

Où se joue le match Premier League 2020-21 Manchester United vs Manchester City?

La rencontre tant attendue de la Premier League se jouera au stade Old Trafford.

Quelle chaîne de télévision diffusera le match de Premier League 2020-21 Manchester United vs Manchester City?

Le match de la Premier League 2020-21 Manchester United vs Manchester City sera EN DIRECT sur Star Sports Select 1 SD & HD.

Où pouvez-vous diffuser en direct le match de Premier League 2020-21 Manchester United vs Manchester City?

La diffusion en direct du match Manchester United vs Manchester City sera disponible sur Hotstar en Inde.