La Roma accueillera l’Inter Milan au Stadio Olimpico lors du match très attendu de Serie A dimanche. Ce match verra certains des joueurs les plus en forme de la ligue l’un contre l’autre alors que Romelu Lukaku de l’Inter et Henrikh Mkhitaryan de la Roma se verrouillent l’un contre l’autre.

Les deux équipes se sont rencontrées en juillet 2020, et ce match au Stadio Olimpico s’est terminé par un match nul 2-2.

Serie A 2020-21 Roma vs Inter Milan: nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Les Roms ne pourront pas bénéficier des services de Nicolò Zaniolo, absent depuis longtemps. De plus, Riccardo Calafiori et Pedro ne devraient pas non plus être disponibles pour ce match de dimanche.

L’Inter Milan, en revanche, sera privé de Danilo D’Ambrosio, blessé au genou lors de sa précédente sortie, ce qui le gardera à l’écart pendant un certain temps. En dehors de lui, Andrea Pinamonti et Matias Vecino restent douteux pour ce match.

Roma vs Inter Milan pronostiqué XI

Roma Pronostiqué XI (3-4-2-1): Pau Lopez; Gianluca Mancini, Chris Smalling, Roger Ibanez; Rick Karsdorp, Gonzalo Villar, Jordan Veretout, Bruno Peres; Lorenzo Pellegrini, Henrikh Mkhitaryan; Borja Mayoral

Inter Milan pronostiqué XI (3-5-2): Samir Handanovic; Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; Achraf Hakimi, Arturo Vidal, Nicolo Barella, Ashley Young, Marcelo Brozović; Lautaro Martinez, Romelu Lukaku

Quand est la Serie A 2020-21 Roma vs Inter Milan?

le Serie A 2020-21 Roma vs Inter Milan aura lieu le dixe Janvier 2021.

Quels sont les horaires de la Serie A 2020-21 Roma vs Inter Milan?

le Serie A 2020-21 Roma vs Inter Milan débutera à 17h00 IST.

Où se joue la Serie A 2020-21 Roma vs Inter Milan?

le Serie A 2020-21 Roma vs Inter Milan se jouera au Stadio Olimpico.

Quelle chaîne de télévision diffusera la Serie A 2020-21 Roma vs Inter Milan?

Sony a le droit de diffuser Serie A 2020-21 Roma vs Inter Milan en Inde. La Serie A 2020-21 Roma vs Inter Milan sera LIVE sur Sony TEN 2, Sony TEN 2 HD.

Où pouvez-vous diffuser en direct la Serie A 2020-21 Roma vs Inter Milan?

La Serie A 2020-21 Roma vs Inter Milan la diffusion en direct sera disponible sur l’application Sony LIV en Inde pour les utilisateurs premium.