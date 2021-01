Le Bayern Munich, leader de la Bundesliga, est prêt à accueillir Mayence lors de son premier match de 2021 à l’Allianz Arena. L’équipe a été dominante toute la saison et maintenant, la scène est prête pour l’équipe de Hansi Flick pour construire une avance considérable alors que la saison tourne vers la fin des affaires. La Bundesliga 2020-21 Bayern Munich vs Mainz se jouera à l’Allianz Arena.

Mayence n’a réussi à gagner qu’un seul match cette saison. Ils sont deuxième en partant du bas – et maintenant, seul Schalke se trouve en dessous d’eux au classement à ce stade.

La Bundesliga 2020-21 Bayern Munich vs Mainz débutera à 22h30.

Bundesliga 2020-21 Bayern Munich vs Mayence: nouvelles de l’équipe, mises à jour sur les blessures

Pour le Bayern, Javi Martinez, Joshua Zirkzee et Tanguy Nianzou sont tous blessés et ont donc été exclus de ce match. Joshua Kimmich et Alphonso Davies ont donné un coup de pouce au Bayern lorsqu’ils sont revenus à l’action avant les vacances de Noël.

Mayence, en revanche, n’a pas de problème de blessures pour le moment et maintenant, le milieu de terrain Levin Oztunali pourrait bien être disponible pour affronter le Bayern dimanche.

Bayern Munich contre Mayence composition de départ probable

Bayern Munich composition de départ probable: Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Jerome Boateng, David Alaba, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Léon Goretza; Kingsley Coman, Thomas Muller, Serge Gnabry; Robert Lewandowski

Mayence composition de départ probable: Robin Zentner; Edimilson Fernandes, Jerry St. Juste, Alexander Hack, Moussa Niakhate, Daniel Brosinski; Leandro Barreiro, Pierre Kunde, Jean-Paul Boetius; Robin Quaison, Jean-Philippe Mateta

Quand est le match Bundesliga 2020-21 Bayern Munich vs Mayence?

le Match de Bundesliga 2020-21 Bayern Munich vs Mayence aura lieu le 2 janvier 2021.

Quels sont les horaires du match Bundesliga 2020-21 Bayern Munich vs Mainz?

le Le match Bundesliga 2020-21 Bayern Munich vs Mainz débutera à 22h30 IST.

Où se joue le match Bundesliga 2020-21 Bayern Munich vs Mainz?

le Match de Bundesliga 2020-21 Bayern Munich vs Mayence sera joué à l’Allianz Arena.

Quelle chaîne de télévision diffusera le match de Bundesliga 2020-21 Bayern Munich vs Mayence?

Le match de Serie A 2020-21 entre le Bayern Munich et Mayence ne sera diffusé sur aucune chaîne de télévision en Inde.

Où pouvez-vous diffuser en direct le match Bundesliga 2020-21 Bayern Munich vs Mainz?

Le match de Bundesliga 2020-21 Bayern Munich vs Mayence la diffusion en direct sera disponible sur FanCode pour les utilisateurs en Inde.