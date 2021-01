Arsenal cherchera à remporter une troisième victoire consécutive lorsqu’il affrontera West Bromwich Albion samedi. Ils cherchent toujours à être sur la courbe ascendante et ce match sera la clé de leurs perspectives.

West Brom n’a remporté qu’un seul match et maintenant presque la demi-saison est terminée et la pression monte sur l’entraîneur Sam Allardyce.

Premier League 2020-21 West Bromwich Albion vs Arsenal Team News: Nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Pour West Brom, Kieran Gibbs devrait manquer contre Arsenal en raison d’une blessure au quad. Jake Livermore purge également le dernier match de son interdiction.

Pour Arsenal, Gabriel Magalhaes sera absent contre West Brom. Cependant, David Luiz et Willian pourraient être de retour dans le onze de départ. De plus, Reiss Nelson et Thomas Partey sont tous deux exclus pour ce match.

Match de départ probable entre West Bromwich Albion et Arsenal

La formation de départ probable de West Bromwich Albion: Sam Johnstone; Branislav Ivanovic, Semi Ajayi, Dara O’Shea, Lee Peltier; Romaine Sawyers; Callum Robinson, Matthew Phillips, Conor Gallagher, Grady Diangana; Karlan Grant

Alignement de départ probable d’Arsenal: Bernd Leno; Hector Bellerin, Rob Holding, Pablo Mari, Kieran Tierney; Mohamed Elneny, Granit Xhaka; Willian, Emile Smith-Rowe, Pierre-Emerick Aubameyang; Alexandre Lacazette

Quand est le match de Premier League 2020-21 West Bromwich Albion vs Arsenal?

Le match de Premier League 2020-21 West Bromwich Albion vs Arsenal aura lieu le 3 janvier.

Quels sont les horaires du match Premier League 2020 West Bromwich Albion vs Arsenal?

Le match de Premier League 2020-21 West Bromwich Albion vs Arsenal débutera à 01:30 AM IST.

Où se joue le match Premier League 2020-21 West Bromwich Albion vs Arsenal?

Le match de Premier League 2020-21 West Bromwich Albion vs Arsenal se jouera à The Hawthorns.

Quelle chaîne de télévision diffusera le match de Premier League 2020-21 West Bromwich Albion vs Arsenal?

Le match de la Premier League 2020-21 West Bromwich Albion vs Arsenal sera EN DIRECT sur Star Sports Select 1 SD & HD.

Où pouvez-vous diffuser en direct la Premier League 2020-21 West Bromwich Albion vs Arsenal?

La diffusion en direct du match Premier League 2020-21 West Bromwich Albion vs Arsenal sera disponible sur Hotstar en Inde.