Manchester United accueillera Aston Villa à Old Trafford vendredi soir lors de leur prochain match de Premier League anglaise. L’équipe entre dans ce match après sa victoire 1-0 sur Wolverhampton Wanderers mercredi à Old Trafford.

Aston Villa, en revanche, a été bonne contre Chelsea lors d’un match nul 1-1 contre l’équipe de Frank Lampard lundi.

Premier League 2020-21 Manchester United vs Aston Villa: nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Ole doit faire face à un certain nombre de problèmes de blessures à l’arrière. Victor Lindelof doute, Phil Jones et le défenseur argentin Marcos Rojo sont également exclus pour cause de blessures.

Aston Villa sera privée des services de l’international égyptien Trezeguet et de l’attaquant brésilien Wesley Moraes. Et il y a des doutes sur la disponibilité du milieu de terrain Ross Barkley.

Match de départ probable entre Manchester United et Aston Villa

Formation de départ probable de Manchester United: David de Gea, Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Harry Maguire, Luke Shaw, Fred, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford

Alignement de départ probable d’Aston Villa: Emiliano Martinez, Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Matt Targett, Douglas Luiz, John McGinn, Jack Grealish, Bertrand Traore, Ollie Watkins, Anwar El Ghazi

Quand est le match de Premier League 2020-21 Manchester United vs Aston Villa?

le match aura lieu le 2 janvier.

Quels sont les horaires du match Premier League 2020 Manchester United vs Aston Villa?

le match débutera à 01:30 AM IST.

Où se joue le match Premier League 2020-21 Manchester United vs Aston Villa?

le match sera joué à Old Trafford.

Quelle chaîne de télévision diffusera le match de Premier League 2020-21 Manchester United vs Aston Villa?

Le match sera EN DIRECT sur Star Sports Select 1 SD & HD.

Où pouvez-vous diffuser en direct la Premier League 2020-21 Manchester United vs Aston Villa?

la diffusion en direct sera disponible sur Hotstar en Inde.