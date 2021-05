Quand et où regarder en ligne, télédiffusion, actualités de l’équipe

Liverpool, avec la course pour la quatrième et dernière place en Ligue des champions en vue, se rendra face à West Bromwich Albion, relégué, pour la rencontre de dimanche en Premier League. Le match se jouera aux Hawthorns et devrait débuter à 21h00 IST.

Les hommes de Jurgen Klopp sont invaincus lors de leurs cinq derniers matchs et se dirigent vers ce match après une victoire fougueuse 4-2 contre leurs rivaux Manchester United. Cependant, leurs chances ont été renforcées après la défaite surprise de Chelsea à domicile contre Arsenal, ce qui signifie que les champions sont toujours dans la course avec une chance de jouer au football en Ligue des champions.

D’autre part, le sort de West Brom a été scellé par une défaite 3-1 contre Arsenal le week-end dernier. Cependant, le club du sous-sol peut jouer des spoilers de fête. Les West Midlanders ont déjà marqué un point contre Liverpool cette saison alors que les deux équipes partageaient des points (1-1) dans le match inverse. De plus, ils ont également attaqué Chelsea, Manchester United et Wolverhampton Wanderers.

Premier League 2020-21West Bromwich Albion vs Liverpool: nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Robert Snodgrass et Branislav Ivanovic restent des victimes à long terme pour West Brom. Alors que la longue liste de blessures de Liverpool comprend Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, James Milner, Naby Keita, Jordan Henderson et Ozan Kabak.

Formation de départ probable de West Bromwich Albion: Sam Johnstone (GK); Semi Ajayi, Kyle Bartley, Dara O’Shea; Darnell Furlong, OK Yokuslu, Ainsley Maitland-Niles, Conor Gallagher, Conor Townsend; Matheus Pereira; Mbaye Diagne

Formation de départ probable de Liverpool: Alisson Becker (GK); Trent Alexander-Arnold, Nat Phillips, Rhys Williams, Andrew Robertson; Fabinho, Thiago Alcantara, Curtis Jones; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane

Quelle est l’heure du coup d’envoi de la Premier League 2020-21 West Bromwich Albion vs Liverpool?

La Premier League 2020-21 West Bromwich Albion vs Liverpool débutera à 21h00 IST le dimanche 16 mai aux Hawthorns, dans les West Midlands.

Quelle chaîne de télévision diffusera le match de Premier League 2020-21 West Bromwich Albion vs Liverpool?

La Premier League 2020-21 West Bromwich Albion vs Liverpool sera EN DIRECT sur Sony Network.

Comment puis-je diffuser le match de Premier League 2020-21 West Bromwich Albion vs Liverpool?

Le match peut être diffusé sur Sony LIV.

