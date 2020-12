Les leaders de la Premier League, Liverpool, verront les cornes contre West Bromwich Albion à Anfield dimanche. Les Reds chercheront à poursuivre l’excellent début de saison qu’ils ont connu jusqu’à présent et à consolider leur position en tête du tableau des points.

Les hommes de Klopp ont retrouvé une excellente forme après avoir remporté leurs deux derniers matchs contre Tottenham Hotspur et Crystal Palace.

West Brom, en revanche, a perdu son premier match contre Sam Allardyce dimanche après avoir été frappé 3-0 par Aston Villa.

Premier League 2020-21 Liverpool vs West Bromwich Albion: nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Thiago Alcantara, Xherdan Shaqiri et James Milner sont tous revenus à l’entraînement en équipe, et nous avons pu voir que Milner et Shaqiri pourraient être disponibles pour ce match.

West Brom devra se passer de Jake Livermore car il purge actuellement une suspension. Conor Townsend, Hal Robson-Kanu et Kyle Bartley sont également exclus.

Liverpool vs West Bromwich Albion XI probable

Liverpool Probable Staring XI: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Fabinho, Andy Robertson; Jordan Henderson, Gini Wijnaldum, Naby Keita; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane

West Bromwich Albion XI probable à regarder: Sam Johnstone; Darnell Furlong, Semi Ajayi, Dara O’Shea, Kieran Gibbs; Matt Phillips, Romaine Sawyers, Matheus Pereira, Connor Gallagher, Grady Diangana; Karlan Grant

Quand est le match de Premier League 2020-21 Liverpool vs West Bromwich Albion?

le Premier League 2020-21 Liverpool vs West Bromwich Albion match aura lieu le 27 décembre.

Quels sont les horaires du match de Premier League 2020-21 Liverpool vs West Bromwich Albion?

le Le match de Premier League 2020-21 Liverpool vs West Bromwich Albion débutera à 10 h 00 IST.

Où se joue le match Premier League 2020-21 Liverpool vs West Bromwich Albion?

le Premier League 2020-21 Liverpool vs West Bromwich Albion match sera joué au stade Anfield.

Quelle chaîne de télévision diffusera le match de Premier League 2020-21 Liverpool vs West Bromwich Albion?

Le match de Premier League 2020-21 Liverpool vs West Bromwich Albion sera EN DIRECT sur Star Sports Select 1 SD & HD.

Où pouvez-vous diffuser en direct le match de Premier League 2020-21 Liverpool vs West Bromwich Albion?

Le match de Premier League 2020-21 Liverpool vs West Bromwich Albion la diffusion en direct sera disponible sur Hotstar en Inde.