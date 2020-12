Barcelone a remporté ses deux derniers matches de Liga et cherchera à maintenir son élan lorsqu’il affrontera Valence lors d’un match crucial samedi. Une victoire propulsera Barcelone dans le top 4 du classement de la Ligue espagnole. La Liga 2020-21 Barcelone vs Valence débutera à 20h45 IST et se jouera au Camp Nou, le terrain natal du Barca.

Valence n’a pas eu une excellente saison et a bégayé jusqu’au bout et se classe actuellement à la 12e position du classement de la Liga. Cependant, ils chercheront à s’inspirer de leur précédente rencontre contre le Barça, où ils ont battu 2-0.

La Liga 2020-21 Barcelone vs Valence: nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Barcelone continue de faire face à une multitude de blessures et devra entrer dans ce match sans les services de Gerard Pique, Sergi Roberto et Ansu Fati – qui sont tous actuellement blessés.

Jasper Cillessen soigne une blessure et ne pourra donc pas participer à ce match contre les Catalans ce week-end. En dehors de lui, Toni Lato et Kevin Gameiro ont également été exclus de ce match.

Barcelone vs Valence Onze de départ probable

Onze de départ probable de Barcelone: Marc-André ter Stegen; Sergino Dest, Clement Lenglet, Ronald Araujo, Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie de Jong; Philippe Coutinho, Pedri, Lionel Messi; Martin Braithwaite

Onze de départ probable de Valence: Jaume Domenech; Jose Gaya, Mouctar Diakhaby, Gabriel Paulista, Daniel Wass; Goncalo Guedes, Carlos Soler, Uros Racic, Yunus Musah; Maxi Gomez, Manu Vallejo

Quand est le match La Liga 2020-21 entre Barcelone et Valence?

Le match de la Liga 2020-21 entre Barcelone et Valence aura lieu le 19 décembre.

Quels sont les horaires du match de la Liga 2020-21 entre Barcelone et Valence?

Le match de La Liga 2020-21 entre Barcelone et Valence débutera à 20h45 IST.

Où se joue le match La Liga 2020-21 entre Barcelone et Valence?

Le match La Liga 2020-21 entre Barcelone et Valence se jouera au Camp Nou.

Quelle chaîne de télévision diffusera le match de la Liga 2020-21 entre Barcelone et Valence?

Le match de la Liga 2020-21 entre Barcelone et Valence ne sera diffusé sur aucune chaîne de télévision en Inde.

Où pouvez-vous diffuser en direct le match de La Liga 2020-21 entre Barcelone et Valence?

Le match La Liga 2020-21 entre Barcelone et Valence en direct sera disponible sur Facebook sur la page officielle de la Liga en Inde.