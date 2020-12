L’action en Liga est de retour et le Real Madrid est prêt à affronter le Ramon Sanchez Pizjuan contre Séville lors d’un match crucial samedi. Séville a été amené aux nettoyeurs par Chelsea en UEFA Champions League au cours de la semaine alors qu’ils faisaient face à une défaite 4-0 face à la Premier League. Bien qu’ils aient réussi à se faufiler à domicile 1-0 contre Huesca lors de leur précédent match de Liga, leur travail sera épargné avant ce match.

Le Real Madrid a également ses propres problèmes. Ils ont été battus deux fois lors du rebond la semaine dernière et seront heureux de gagner à nouveau.

La Liga 2020-21 Séville vs Real Madrid: nouvelles de l’équipe, mise à jour sur les blessures

Carlos Fernandez et Yassine Bounou ont tous deux été testés négatifs pour cela coronavirus et peut apparaître dans ce jeu. Le gardien Tomas Vaclik est cependant douteux pour ce match et cela pourrait leur donner mal à la tête.

La saison des blessures d’Eden Hazard se poursuit et il ne jouera pas pour le Real Madrid ce week-end. Federico Valverde et Dani Carvajal sont également blessés et sont donc également écartés.

Séville vs Real Madrid prédit XI

Séville a prédit XI: Yassine Bounou; Karim Rekik, Jules Kounde, Diego Carlos, Jesus Navas; Ivan Rakitic, Fernando, Joan Jordan; Lucas Ocampos, Luuk de Jong, Oliver Torres

Le Real Madrid a prédit XI: Thibaut Courtois; Ferland Mendy, Raphael Varane, Nacho, Lucas Vazquez; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Martin Odegaard; Marco Asensio, Karim Benzema

Quand se déroule le match de La Liga 2020-21 entre Séville et Real Madrid?

Le match de la Liga 2020-21 entre Séville et le Real Madrid aura lieu le 5 décembre 2020.

Quel est le timing du match de la Liga 2020-21 entre Séville et le Real Madrid?

Le match La Liga 2020-21 entre Séville et le Real Madrid débute à 20h45 IST.

Où se jouera le match de la Liga 2020-21 entre Séville et Real Madrid?

Le match de la Liga 2020-21 entre Séville et le Real Madrid se jouera à Ramon Sanchez Pizjuan.

Quelle chaîne de télévision diffuse le match de La Liga 2020-21 entre Séville et le Real Madrid?

Le match de la Liga 2020-21 entre Séville et le Real Madrid n’est diffusé sur aucune chaîne de télévision en Inde.

Où pouvez-vous diffuser en direct le match de la Liga 2020-21 entre Séville et le Real Madrid?

Le match de La Liga 2020-21 entre Séville et le Real Madrid sera disponible sur Facebook sur la page officielle de la Liga en Inde.