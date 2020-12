L’Atletico Madrid accueillera le Real Valladolid le samedi 5 décembre à l’Estadio Wanda Metropolitano lors de leur prochain match de Liga. L’équipe entrera dans ce match mercredi après un match nul 1-1 contre le Bayern Munich en Bundesliga.

Le Real Valladolid, en revanche, a disputé un match nul 1-1 contre Levante samedi dernier en Liga et ils auraient l’air de leur mieux contre l’Atletico.

La Liga 2020-21 Atletico Madrid vs Real Valladolid: nouvelles de l’équipe, mise à jour sur les blessures

L’Atletico Madrid est aux prises avec des blessures et sans les attaquants Diego Costa et Luis Suarez. Ils manqueront également l’arrière droit croate Sime Vrsaljko et l’arrière gauche Manu Sanchez.

Le Real Valladolid sera également privé du défenseur central expérimenté Kiko Olivas, blessé.

Atletico Madrid vs Real Valladolid prédit XI

L’Atletico Madrid a prédit XI: Jan Oblak, Stefan Savic, Jose Gimenez, Mario Hermoso, Kieran Trippier, Koke, Saul, Renan Lodi, Marcos Llorente, Angel Correa, Joao Felix

Le Real Valladolid a prédit XI: Jordi Masip, Pablo Hervias, Joaquin, Bruno Gonzalez, Nacho, Fabian Orellana, Fede San Emeterio, Ruben Alcaraz, Oscar Plano, Sergi Guardiola, Marcos Andre

Quand se déroule le match de la Liga 2020-21 entre l’Atletico Madrid et le Real Valladolid?

Le match de la Liga 2020-21 entre l’Atletico Madrid et le Real Valladolid aura lieu le 5 décembre 2020.

Quel est le calendrier du match de la Liga 2020-21 entre l’Atletico Madrid et le Real Valladolid?

Le match de La Liga 2020-21 entre l’Atletico Madrid et le Real Valladolid commence à 23 h 00 IST.

Où se jouera le match de la Liga 2020-21 entre l’Atletico Madrid et le Real Valladolid?

Le match de la Liga 2020-21 entre l’Atletico Madrid et le Real Valladolid se jouera à l’Estadio Wanda Metropolitano.

Quelle chaîne de télévision diffusera le match de la Liga 2020-21 entre l’Atletico Madrid et le Real Valladolid?

Le match de la Liga 2020-21 entre l’Atletico Madrid et le Real Valladolid n’est diffusé sur aucune chaîne de télévision en Inde.

Où pouvez-vous diffuser en direct le match de la Liga 2020-21 entre l’Atletico Madrid et le Real Valladolid?

Le match de la Liga 2020-21 entre l’Atletico Madrid et le Real Valladolid en direct sera disponible sur Facebook sur la page officielle de la Liga en Inde.