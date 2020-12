Séville et Chelsea totalisent trois victoires et 10 points chacun en UEFA Champions League 2020-21. Séville est numéro 2 du tableau des points du groupe E, tandis que Chelsea prend la première place du même tableau. Les deux équipes sont en excellente forme et n’ont pas perdu un seul match jusqu’à présent. Lors de leurs derniers matchs respectifs, les deux équipes étaient du côté des gagnants. Séville a battu Krasnodar 2-1 le 24 novembre en UEFA Champions League 2020-21, tandis que Chelsea a battu Rennes 2-1 dans la compétition actuelle.

L’UEFA Champions League 2020-21 Séville vs Chelsea est prévue le jeudi 3 décembre à 1h30 IST. Le coup d’envoi sera joué sur le Ramón Sánchez Pizjuán.

UEFA Champions League 2020-21 Séville vs Chelsea: nouvelles de l’équipe, mise à jour sur les blessures

Christian Pulisic de Chelsea est revenu d’une blessure le week-end dernier. Olivier Jonathan Giroud sera déçu s’il est à nouveau ignoré pour une place de départ. Il convient de noter, cependant, que son inclusion repose sur Timo Werner. Si Timo fait partie du jeu 11, les chances de Giroud sont moindres.

Quant à Séville, Bono a été testé positif pour le roman coronavirus. Sergio Escudero reste blessé, sa place est actuellement prise par Karim Rekik. Le gardien Tomas Vaclick a également fait un retour dans le jeu 11.

Ligue des champions de l’UEFA 2020-21 Formation possible de Séville contre Chelsea: Vaclik; Navas, Kounde, Carlos, Rekik; Jordan, Gudelj, Rakitic; Torres, En-Nesyri, Ocampos

UEFA Champions League 2020-21 Chelsea possible de départ contre Séville: Mendy; James, Zouma, Silva, Chilwell; Havertz, Kante, Mount; Ziyech, Werner, Pulisic

À quelle heure est le match entre UEFA Champions League 2020-21 Séville et Chelsea?

L’UEFA Champions League 2020-21 Sevilla vs Chelsea commence le jeudi 3 décembre à 1h30 IST à Ramón Sánchez Pizjuán.

Quelle chaîne de télévision diffuse le match de l’UEFA Champions League 2020-21 entre Séville et Chelsea?

Sony diffusera en direct les matchs de l’UEFA Champions League 2020-21 en Inde cette saison. L’UEFA Champions League 2 Séville vs Chelsea sera EN DIRECT sur les chaînes Sony Ten.

Comment puis-je regarder l’UEFA Champions League 2020-21 Sevilla vs. Diffuser le match de Chelsea en Inde?

Le match de l’UEFA Champions League 2020-21 Séville vs Chelsea est prévu pour le jeudi 3 décembre et peut être diffusé par les utilisateurs premium sur l’application Sony LIV en Inde.