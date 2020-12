Ce fut une bonne saison pour le Borussia Moenchengladbach en UEFA Champions League et ils ont dépassé les attentes et pourraient bien avancer dans la compétition avec une victoire dans ce match contre l’Inter Milan. L’UEFA Champions League 2020-21 Borussia Moenchengladbach vs Inter Milan se jouera le 2 décembre.

L’Italien Inter Milan espère se qualifier avec le moins de marges et il leur faut quelques grosses victoires pour avoir une chance à l’étape suivante. Ils ne peuvent tout simplement pas faire d’erreur avec ce dispositif.

Le match de l’UEFA Champions League 2020-21 entre le Borussia Moenchengladbach et l’Inter Milan commence à 1h30.

UEFA Champions League 2020-21 Borussia Moenchengladbach vs Inter Milan: nouvelles de l’équipe, mise à jour sur les blessures

Jonas Hofmann, blessé le mois dernier, est toujours hors-jeu du Borussia Moenchengladbach pour ce match. Ramy Bensebaini ne s’en est pas encore remis non plus COVID-19[feminine et est donc exclu de ce montage. Matias Vecino est blessé pour l’Inter Milan. Daniele Padelli, Marcelo Brozovic et Aleksandar Kolarov ont tous été testés positifs pour le coronavirus . Le milieu de terrain Arturo Vidal, expulsé contre le Real Madrid la semaine dernière, reste suspendu pour ce match.

Ligue des champions de l’UEFA 2020-21 Borussia Moenchengladbach a prédit l’alignement contre l’Inter Milan: Yann Sommer; Oscar Wendt, Nico Elvedi, Matthias Ginter, Stefan Lainer; Florian Neuhaus, Christoph Kramer; Marcus Thuram, Lars Stindl, Patrick Herrmann; Breel Embolo

Ligue des champions de l’UEFA 2020-21 L’Inter Milan a prédit l’alignement contre le Borussia Moenchengladbach: Samir Handanovic; Stefan de Vrij, Milan Skriniar, Alessandro Bastoni; Achraf Hakimi, Nicolo Barella, Roberto Gagliardini, Stefano Sensi, Ashley Young; Romelu Lukaku, Lautaro Martinez

Quelle chaîne de télévision diffusera le match de l’UEFA Champions League 2020-21 entre le Borussia Moenchengladbach et l’Inter Milan?

Sony a le droit de diffuser l’UEFA Champions League en Inde. Le match de l’UEFA entre le Borussia Moenchengladbach et l’Inter Milan sera EN DIRECT sur les chaînes Sony TEN.

Où pouvez-vous diffuser en direct le match de l’UEFA Champions League 2020-21 entre le Borussia Moenchengladbach et l’Inter Milan:

Le concours sera disponible pour diffusion en direct sur l’application Sony LIV en Inde pour les utilisateurs premium.