Le Real Madrid sera de retour cette semaine pour une partie de l’UEFA Champions League alors qu’il affrontera le Shakhtar Donetsk dans un match européen très important qui pourrait avoir un impact énorme sur le destin de Madrid dans la compétition. L’équipe de Zinedine Zidane a subi une défaite 3-2 contre une équipe de deuxième rang du Shakhtar Donetsk dans le match inversé, c’est pourquoi ils seront impatients de changer leur fortune.

Shakhtar Donetsk occupe actuellement la troisième place du groupe B, mais ils n’ont pas connu de succès suite à leur victoire sur le Real Madrid. Ce jeu peut être un match difficile pour eux et ils devront faire de leur mieux pour jouer une équipe formidable.

UEFA Champions League 2020-21 Shakhtar vs Real Madrid: nouvelles de l’équipe, mise à jour sur les blessures

Le Shakhtar Donetsk fait face à un certain nombre de blessures et, en tant que tel, devra se passer de Dentinho, Yevhen Konoplyanka, Davit Khocholava, Ismaily et Viktor Korniienko.

Le Real Madrid n’est pas beaucoup mieux placé non plus, car il est confronté à une pléthore de problèmes de blessures. Ils manqueront les services de Sergio Ramos, Federico Valverde, Dani Carvajal et Eden Hazard dans ce match. Karim Benzema sera cependant un ajout bienvenu.

Alignements prévus

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodo, Bondar, Matvienko, Marquinhos; Marlos, Stepanenko, Marcos Antonio; Tete, Junior Moraes, Taison

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Varane, Fernandez, Mendy; Casemiro, Kroos; Rodrygo, Odegaard, Vinicius; Diaz

Quand aura lieu le match de l’UEFA Champions League 2020-21 entre le Shakhtar et le Real Madrid?

Le match de l’UEFA Champions League 2020-21 entre le Shakhtar et le Real Madrid aura lieu le 2 décembre 2020.

Quel est le timing du match de l’UEFA Champions League 2020-21 entre le Shakhtar et le Real Madrid?

Le match de l’UEFA Champions League 2020-21 entre le Shakhtar et le Real Madrid commence à 01h30 IST.

Où se jouera le match de l’UEFA Champions League 2020-21 entre le Shakhtar et le Real Madrid?

Le match de l’UEFA Champions League 2020-21 entre le Shakhtar et le Real Madrid se jouera au NSK Olimpiyskiy.

Quelle chaîne de télévision diffusera le match de l’UEFA Champions League 2020-21 entre le Shakhtar et le Real Madrid?

Sony a le droit de diffuser l’UEFA Champions League en Inde. Le match de l’UEFA Champions League 2020-21 entre le Shakhtar et le Real Madrid sera LIVE sur Sony Ten 2 SD et HD mardi.

Où pouvez-vous diffuser en direct le match de l’UEFA Champions League 2020-21 entre le Shakhtar et le Real Madrid:

Le flux en direct Shakhtar vs Real Madrid sera disponible sur l’application Sony LIV en Inde pour les utilisateurs premium.