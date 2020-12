L’UEFA Champions League approche à grands pas, car l’Atalanta affrontera l’Ajax en forme à l’Amsterdam Arena mercredi. Les deux équipes ont besoin d’une victoire car elles ont du mal à rester dans la ligue et aimeraient donc faire de leur mieux dans un affrontement do-or-die pour elles. Le match UEFA Champions League 2020-21 entre Ajax et Atalanta débute à 23:25.

L’Atalanta a connu une mi-saison jusqu’à présent et doit se mettre au travail très rapidement contre l’Ajax.

UEFA Champions League 2020-21 Ajax vs Atalanta: nouvelles de l’équipe, mise à jour sur les blessures

L’Ajax devra faire face à un certain nombre de problèmes de blessures, car David Neres et Noussair Mazraoui seront absents de ce match. Mohammed Kudus sera également indisponible car il se remet d’une blessure.

Pour Atlanta, Robin Gosens et Aleksey Miranchuk manqueront après avoir été positifs pour cela coronavirus. Mattia Caldara, Pierluigi Gollini et Sam Lammers sont tous blessés et devront donc manquer.

UEFA Champions League 2020-21 Ajax départ possible XI contre Atalanta: Andre Onana; Nicolas Tagliafico, Daley Blind, Perr Schuurs, Sean Klaiber; Ryan Gravenberch, Edson Alvarez, Davy Klaassen; Dusan Tadic, Lassina Traoré, Antony

UEFA Champions League 2020-21 Atalanta départ possible XI contre Ajax: Marco Sportiello; Rafael Toloi, Cristian Romero, Berat Djimsiti; Johan Mojica, Remo Freuler, Marten de Roon, Hans Hateboer; Alejandro Gomez, Duvan Zapata, Luis Muriel

Quand est le match UEFA Champions League 2020-21 Ajax vs Atalanta?

Le match de l’UEFA Champions League 2020-21 entre l’Ajax et l’Atalanta aura lieu le mercredi 9 décembre.

Quel est le calendrier du match de l’UEFA Champions League 2020-21 Ajax vs Atalanta?

Le match de l’UEFA Champions League 2020-21 entre Ajax et Atalanta débute à 23h25 IST.

Où se joue l’UEFA Champions League 2020-21 Ajax vs Atalanta?

Le match de l’UEFA Champions League 2020-21 entre l’Ajax et l’Atalanta se jouera à l’Amsterdam Arena.

Quelle chaîne de télévision diffusera le match de l’UEFA Champions League 2020-21 Ajax vs Atalanta?

Sony a le droit de diffuser l’UEFA Champions League en Inde. Le match de l’UEFA Champions League 2020-21 entre l’Ajax et l’Atalanta sera EN DIRECT sur Sony Ten 2 SD et HD mardi.

Où pouvez-vous diffuser le match de l’UEFA Champions League 2020-21 Ajax vs Atalanta en direct?

Le match de l’UEFA Champions League 2020-21 entre l’Ajax et l’Atalanta en direct sera disponible sur l’application Sony LIV en Inde pour les utilisateurs premium.