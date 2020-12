La Ligue des champions de l’UEFA 2020-2021 revient à l’action avec un match passionnant dans le groupe G accueillant Barcelone, Juventus au Camp Nou le mercredi 9 décembre. Dans le jeu très attendu, Lionel Messi jouera les cornes de Cristiano Ronaldo pour la première fois depuis celui de Ronaldo. déménager à la Juventus. Avant le match, l’entraîneur du Barça, Ronald Koeman, a déclaré que Messi prendrait le relais contre Ronaldo, même s’il a récemment rassuré l’Argentin lors de matches d’importance mineure.

Les deux équipes se sont déjà qualifiées pour les 16 dernières étapes de la compétition, mais l’équipe de Ronald Koeman doit éviter de perdre d’au moins deux buts pour décrocher la première place du groupe G. Barcelone est invaincu en Ligue des champions, il est actuellement en tête du classement du groupe G avec 15 points en cinq victoires et cinq matchs à ce jour.

Alors que la Juventus est également parvenue au tour suivant, avec 12 points en quatre victoires et une défaite en cinq matches de groupe. La vieille dame a trotté ses trois dernières apparitions en Ligue des champions, la dernière après avoir battu le Dynamo Kiev 3-0 à domicile la semaine dernière. Après avoir montré de bonnes performances ces dernières semaines, ils parviennent à obtenir un score élevé contre leurs adversaires incohérents.

Les deux équipes se sont affrontées 12 fois en UEFA Champions League. Le Barça a un petit avantage avec cinq matchs, tandis que la Juve a trois victoires. Cependant, à l’inverse entre les deux en octobre de cette année, Barcelone est sorti vainqueur avec une confortable victoire 2-0 à Turin.

Le match de l’UEFA Champions League 2020-21 entre Barcelone et la Juventus débute à 1h30 IST.

UEFA Champions League 2020-21 Barcelone vs Juventus: nouvelles de l’équipe, mise à jour sur les blessures

Barcelone a une sorte de crise de blessures car ils doivent jouer sans Ansu Fati, Gerard Pique et Sergi Roberto dans ce match. Ousmane Dembele a été exclu pour le reste du mois et ne jouera pas dans le XI en cours. La participation de Samuel Umtiti est discutable en raison de problèmes de forme physique. La Juventus est également préoccupée par les blessures, car elle ne peut pas compter sur les services de Merih Demiral, Giorgio Chiellini et Gianluigi Buffon. Pendant ce temps, Alvaro Morata pourrait jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo.

Grille de départ possible de Barcelone: Marc-André ter Stegen; Sergino Dest, Ronald Araujo, Clement Lenglet, Jordi Alba; Miralem Pjanic, Frenkie de Jong; Pedri, Lionel Messi, Philippe Coutinho; Antoine Griezmann

Composition de départ possible de la Juventus: Wojciech Szczesny; Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt, Alex Sandro; Dejan Kulusevski, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, Federico Chiesa; Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo

Quelle est l’heure du coup d’envoi de l’UEFA Champions League 2020-21 Barcelone vs Juventus?

Le match de l’UEFA Champions League entre Barcelone et la Juventus débutera le mercredi 9 décembre à 1h30 IST au Camp Nou.

Quelle chaîne de télévision diffusera le match de l’UEFA Champions League 2020-21 Barcelone – Juventus?

Sony diffusera en direct les matchs de l’UEFA Champions League 2020-21 en Inde cette saison. L’UEFA Champions League 2020-21 Barcelone vs Juventus sera EN DIRECT sur les chaînes Sony Ten.

Comment diffuser le match UEFA Champions League 2020-21 Barcelone vs Juventus?

Le match de l’UEFA Champions League 2020-21 Barcelone vs Juventus peut être diffusé par les utilisateurs premium sur l’application Sony LIV en Inde.