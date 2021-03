Tous les championnats d’Angleterre de badminton en direct: L’édition 2021 des championnats de toute l’Angleterre débutera mercredi 17 mars et se poursuivra jusqu’au dimanche 21 mars. Le tournoi verra le n ° 1 mondial du simple masculin du Japon Kento Momota revenir à l’action avec les noms étoilés du Danemark Viktor Axelsen et de l’Inde Kidambi Srikanth, tandis qu’en simple féminin, l’Espagnole Carolina Marin, l’Inde PV Sindhu et Saina Nehwal, et la Japonaise Akane Yamaguchi et Nozomi Okuhara participeront également. Le tournoi d’une valeur de 1 100 000 USD est également très important pour la qualification aux Jeux olympiques de Tokyo et les Indiens chercheront à bien faire ici pour progresser dans ce sens.

