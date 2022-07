Quand et où regarder, détails de la diffusion en direct, horaire complet

La 18e édition du Championnat du monde d’athlétisme 2022 débutera le 15 juillet aux États-Unis d’Amérique. L’événement sportif de 10 jours accueillera plus de 2000 athlètes d’élite du monde entier. Après que la pandémie de Covid-19 ait retardé les débats de plus d’un an, l’extravagance sportive se déroulera désormais dans les États d’Eugene et de l’Oregon.

La Fédération indienne d’athlétisme a annoncé un contingent de 22 membres pour participer au Championnat du monde d’athlétisme. Le champion olympique de javelot Neeraj Chopra sera le porte-drapeau de l’Inde lors de ce méga événement. Les espoirs de la nation de mettre fin à la pénurie d’or aux Championnats du monde reposeront sur les épaules de Chopra. Il devra faire face à une rude concurrence de la part du champion du monde en titre Anderson Peterson et du vice-champion olympique de Tokyo Jakub Vadlejch.

Murali Sreeshankar est un autre espoir de médaille pour l’Inde dans le championnat. Le prodige du saut en longueur est sur le point de participer à son premier grand événement depuis les Jeux olympiques de Tokyo. Il est actuellement à la 13e position du classement mondial et a établi des performances constantes dans un passé récent. Il a récemment battu le record national avec un magnifique saut à 8,36 m.

Le coureur de 300m steeple chase, Avinash Sable sera également à l’honneur car l’athlète vétéran a parcouru un long chemin depuis qu’il a terminé 20e au précédent championnat à Doha. Avec un record national de 8:12:48 secondes, le joueur de 27 ans espère décrocher une médaille au stade universitaire de l’Oregon.

Avant le Championnat du monde d’athlétisme 2022, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date aura lieu le championnat du monde d’athlétisme 2022 ?

Le Championnat du monde d’athlétisme 2022 aura lieu du 15 juillet 2022 au 24 juillet 2022.

Où se déroulera le championnat du monde d’athlétisme 2022 ?

Les Championnats du monde d’athlétisme 2022 se dérouleront à Eugene et en Oregon aux États-Unis d’Amérique.

À quelle heure aura lieu le championnat du monde d’athlétisme 2022 ?

Tous les horaires sont conformes à l’heure normale de l’Inde (IST) :

15/07/22 – Jour 1 Matinée (21h35)

16/07/22 – Session de l’après-midi du jour 1 (5h35)

16/07/22 – Jour 2 Matinée (23h05)

17/07/22 – Session de l’après-midi du jour 2 (5h05)

17/07/22 – Jour 3 Matinée (18h45)

18/07/22 – Session de l’après-midi du jour 3 (4h55)

18/07/22 – Jour 4 Matinée (18h45)

19/07/22 – Session de l’après-midi du jour 4 (5h00)

20/07/22 – Session de l’après-midi du jour 5 (5h10)

21/07/22 – Séance de l’après-midi Jour 6 (3h50)

22/07/22 – Séance de l’après-midi du Jour 7 (5h15)

22/07/22 – Jour 8 Matinée (18h45)

23/07/22 – Session de l’après-midi du jour 8 (5h10)

23/07/22 – Jour 9 Matinée (22h20)

24/07/22 – Session de l’après-midi du jour 9 (4h40)

24/07/22 – Jour 10 Matinée (18h45)

25/07/22 – Session de l’après-midi du jour 10 (5h00)

Quelles chaînes de télévision diffuseront le Championnat du monde d’athlétisme ?

Le Championnat du monde d’athlétisme 2022 sera télévisé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du Championnat du monde d’athlétisme 2022 ?

Le Championnat du monde d’athlétisme 2022 est disponible pour être diffusé en direct sur l’application et le site Web Sony Liv.

Contingent indien pour le Championnat du monde d’athlétisme 2022

Neeraj Chopra (lancer du javelot hommes)

Avinash Sable (3 000 m steeple hommes)

Jeswin Aldrin, Muhammad Aneesh Yahiya, Murali Sreeshankar (saut en longueur hommes)

Kamalpreet Kaur (lancer du disque féminin)

MP Jabir (400 m haies)

Abdulla Aboobacker, Eldhose Paul, Praveen Chitravel (triple saut hommes),

Priyanka Goswami (20 km marche femmes)

Rahul Rohilla, Sandeep Kumar (20 km marche hommes)

Seema Punia (lancer du disque féminin

Tajinderpal Singh Toor (Lancer du poids hommes)

S Dhanalakshmi (200 m femmes)

Annu Rani (lancer du javelot féminin)

Parul Chaudhary (3 000 m steeple femmes)

Noah Tom, Muhammed Ajmal, Naganathan Pandi, Muhammed Anas (relais 4×400 hommes)

