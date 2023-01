Quand et où regarder Derby County vs West Ham United ?

Derby County affrontera West Ham United lors de la quatrième manche de la FA Cup au Pride Park Stadium le 31 janvier, mardi. Derby est actuellement classé quatrième du classement de la Football League One avec 50 points en 27 matchs. Ils profitent actuellement d’une grande forme en remportant leurs six derniers matchs dans toutes les compétitions. Cependant, West Ham United pourrait être leur adversaire le plus coriace du lot. Derby County a remporté une victoire 2-1 sur Port Vale lors de la dernière sortie.

West Ham United, en revanche, connaît une saison mouvementée, c’est le moins qu’on puisse dire. Les Hammers sont actuellement classés 16e au classement PL avec 18 points en 20 matchs. Le club basé à Londres a eu du mal à s’affirmer cette campagne mais a réussi à assurer une victoire clinique 2-0 contre Everton lors de son dernier match avec Jarrod Bowen marquant deux buts à la 34e et 41e minute.

Avant le match de Premier League entre Derby County et West Ham United, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de FA Cup entre Derby County et West Ham United ?

Le match de la FA Cup entre Derby County et West Ham United se jouera le 31 janvier, mardi.

Où se jouera le match de FA Cup entre Derby County et West Ham United ?

Le match de FA Cup entre Derby County et West Ham United se jouera au Pride Park Stadium, Derby.

À quelle heure commencera le match de la FA Cup entre Derby County et West Ham United ?

Le match de la FA Cup entre Derby County et West Ham United débutera à 1 h 15 IST, le 31 janvier.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la FA Cup entre Derby County et West Ham United ?

Le match de la FA Cup entre Derby County et West Ham United sera diffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de FA Cup entre Derby County et West Ham United ?

Le match de la FA Cup entre Derby County et West Ham United sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Sony Liv.

Onze de départ probable :

Onze de départ probable du comté de Derby : Joe Wildsmith, Haydon Roberts, Craig Forsyth, Curtis Davies, Korey Smith, Conor Hourihane, Max Bird, Nathaniel Mendez-Laing, Jason Knight, Tom Barkhuizen, David McGoldrick

Onze de départ probable de West Ham United : Lukasz Fabianski, Craig Dawson, Angelo Ogbonna, Nayef Aguerd, Emerson Palmieri, Declan Rice, Tomas Soucek, Ben Johnson, Lucas Paqueta, Jarrod Bowen, Michail Antonio

