Quand et où regarder Crystal Palace vs Chelsea Premier League 2022-23 Couverture en direct sur la télévision en direct en ligne

Le nouveau manager de Chelsea, Graham Potter, prendra enfin en charge les Blues le samedi 1er octobre, alors qu’ils se rendront à Selhurst Park pour un derby londonien contre leurs rivaux Crystal Palace. Dans l’état actuel des choses, Chelsea est classé septième du tableau, tandis que les Eagles peinent en seizième position.

Patrick Vieira et Crystal Palace seront à la recherche de leur deuxième victoire en championnat. Planant à seulement deux points au-dessus de la zone de relégation, Vieira voudrait obtenir quelques victoires cruciales à son actif. Les prochains matchs ne seront pas une partie de plaisir car ils affronteront Chelsea, Leeds et Leicester en deux semaines. Les Eagles ont concédé des buts dans chacun de leurs trois matchs à domicile de haut niveau jusqu’à présent cette saison et leurs faiblesses défensives sont au grand jour.

A LIRE AUSSI| 36e Jeux nationaux : la natation de triathlon est passée de la rivière Sabarmati à l’IIT Gandhinagar

Chelsea et son nouveau patron chercheront à profiter des problèmes défensifs du Palace samedi. Lors du premier match de Potter à la barre des choses, les Blues ont été tenus en échec 1-1 face au Red Bull Salzburg en Ligue des champions.

Le milieu de terrain Ace N’Golo Kante a repris l’entraînement après une blessure à la cuisse, mais Potter a admis que le Français n’était pas encore prêt pour un retour compétitif, pas plus que son gardien de premier choix Edouard Mendy.

Les deux équipes n’étant pas dans les meilleures conditions et cherchant désespérément une victoire, le match semble passionnant. Attendons et regardons qui sortira vainqueur !

À quelle date se jouera le match de Premier League 2022-23 entre Crystal Palace et Chelsea ?

Le match de Premier League 2022-23 entre Crystal Palace et Chelsea se jouera le 1er octobre, samedi.

Où se jouera le match de Premier League 2022-23 entre Crystal Palace et Chelsea ?

Le match de Premier League 2022-23 entre Crystal Palace et Chelsea se jouera à Selhurst Park à Londres.

À quelle heure commencera le match de Premier League 2022-23 entre Crystal Palace et Chelsea ?

Le match de Premier League 2022-23 entre Crystal Palace et Chelsea débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Premier League 2022-23 entre Crystal Palace et Chelsea ?

Le match de Premier League 2022-23 entre Crystal Palace et Chelsea sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de PremierLeague 2022-23 entre Crystal Palace et Chelsea ?

Le match de PremierLeague 2022-23 entre Crystal Palace et Chelsea sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

https://www.youtube.com/watch?v=Nf9iBZemXa8″ width=”853″ height=”480″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Ligne de départ prévue -up :

Formation de départ prévue pour Crystal Palace : Guaita (GK), Ward, Andersen, Guehi, Mitchell, Schlupp, Doucoure, Eze, Ayew, Mateta, Zaha

L’équipe de départ prévue de Chelsea : Kepa (GK), Fofana, Silva, Koulibaly, James, Jorginho, Kovacic, Chilwell, Mount, Aubameyang, Sterling

Lire tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici