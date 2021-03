Après être restés invaincus jusqu’à présent, Churchill Brothers a perdu son premier match de la saison en s’inclinant 0-3 contre le Gokulam Kerala FC lors du match précédent. L’équipe de Fernando Varela n’a besoin de rien de moins que trois points pour maintenir la tête en tête alors que le Gokulam Kerala FC et le TRAU FC, deuxième et troisième, sont dans une course fulgurante pour combler l’écart. Churchill Brothers, avec 25 points en 12 matchs et seulement trois matchs à jouer dans la saison, aura besoin d’une victoire pour garder le peloton de chasse à distance.

