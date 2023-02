Quand et où regarder Borussia Dortmund vs Chelsea en direct ?

En dépit d’être l’une des équipes les plus occupées de la dernière fenêtre de transfert, les résultats sur le terrain de Chelsea n’ont pas été à la hauteur. Ils ont dépensé plus de 250 millions d’euros en transferts, battant le record du mercato le plus cher de l’histoire, lors du dernier mercato. Pourtant, les Bleus n’ont pas réussi à avoir un impact significatif puisqu’ils occupent la neuvième place du classement de la Premier League avec 31 points en 22 matchs. Chelsea affrontera le Borussia Dortmund lors du match aller des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League au Signal Iduna Park.

Les hommes de Graham Potter ont du mal à maintenir leur régularité dans la ligue anglaise de haut vol avec trois nuls consécutifs. Ils espèrent mettre fin à cette séquence sans victoire lorsqu’ils affronteront Dortmund.

L’équipe de Bundesliga semble être en grande forme en remportant ses cinq derniers matchs au trot. Le club allemand espère traduire ce même élan en UEFA Champions League lorsqu’il affrontera une équipe de Chelsea qui manquerait de confiance en raison de sa mauvaise forme.

Avant le match d’UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et Chelsea, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match d’UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et Chelsea ?

Le match d’UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et Chelsea se jouera le 16 février, jeudi.

Où se jouera le match d’UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et Chelsea ?

Le match de l’UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et Chelsea se jouera au Signal Iduna Park de Dortmund.

À quelle heure commencera le match d’UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et Chelsea ?

Le match d’UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et Chelsea débutera à 1h30 IST, le 16 février.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match d’UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et Chelsea ?

Le match de l’UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et Chelsea sera diffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de l’UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et Chelsea ?

Le match de l’UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et Chelsea sera diffusé en direct sur SonyLIV et Jio TV.

Onze de départ probable :

Onze de départ probable du Borussia Dortmund : Gregor Kobel, Raphael Guerreiro, Nico Schlotterbeck, Niklas Sule, Julian Ryerson, Emre Can, Giovanni Reyna, Jude Bellingham, Marco Reus, Julian Brandt, Youssoufa Moukoko

Onze de départ probable de Chelsea : Kepa Arrizabalaga, Reece James, Thiago Silva, Benoit Badiashile, Marc Cucurella, Conor Gallagher, Enzo Fernandez, Hakim Ziyech, Joao Felix, Mykhaylo Mudryk, Kai Havertz

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici