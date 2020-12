Le Bengaluru FC, champion en titre, affrontera le Jamshedpur FC lors de son dernier affrontement de l’année de la Super League indienne (ISL) 2020-21. Le match doit être joué au stade Jawaharlal Nehru, à Fatroda, Goa, le lundi 28 décembre.

Le Bengaluru FC occupe une confortable troisième position sur le tableau ISL 2020-21 avec douze points en sept matchs jusqu’à présent. Ils entrent dans le match après une courte défaite 0-1 contre l’ATK Mohun Bagan.

Pendant ce temps, le Jamshedpur FC occupe la sixième place du classement ISL et a été incohérent jusqu’à présent. Les hommes d’Owen Coyle totalisent 10 points en huit matches jusqu’à présent et comme le Bengaluru FC, ils ont également perdu leur dernier match contre le FC Goa 1-2.

Cependant, le prochain affrontement entre les deux parties sera certainement vivant et passionnant jusqu’au coup de sifflet final. L’ISL 2020-21 Bengaluru FC vs Jamshedpur FC doit débuter à 19h30 IST.

Quand commencera le match ISL 2020-21 Bengaluru FC vs Jamshedpur FC?

Le match ISL 2020-21 Bengaluru FC vs Jamshedpur FC se jouera le 28 décembre (lundi).

Où se jouera le match ISL 2020-21 Bengaluru FC vs Jamshedpur FC?

Le match ISL 2020-21 Bengaluru FC vs Jamshedpur FC se jouera au stade Jawaharlal Nehru, à Fatorda, Goa.

À quelle heure commencera le match ISL 2020-21 Bengaluru FC vs Jamshedpur FC?

Le match ISL 2020-21 Bengaluru FC vs Jamshedpur FC débutera à 19h30, heure normale de l’Inde (IST).

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match ISL 2020-21 Bengaluru FC vs Jamshedpur FC?

Le match ISL 2020-21 Bengaluru FC vs Jamshedpur FC sera diffusé sur les chaînes de télévision Star Sports Network et Asianet Plus.

Comment regarder en direct le match ISL 2020-21 entre Bengaluru FC et Jamshedpur FC?

La diffusion en direct du match Bengaluru FC vs Jamshedpur FC de la Super league indienne 2020-21 sera disponible sur Disney + Hotstar VIP et Jio TV.

Bengaluru FC vs Jamshedpur FC Jouant probablement XIs

ISL 2020-21, composition de départ probable du Bengaluru FC contre Jamshedpur FC: Gurpreet Singh Sandhu, Rahul Bheke, Juanan, Pratik Chaudhari, Harmanjot Khabra, Dimas, Erik Paartalu, Cleiton Silva, Sunil Chhetri, Deshorn Brown, Udanta Singh

ISL 2020-21, formation de départ probable du Jamshedpur FC contre Bengaluru FC: TP Rehenesh, Laldinliana Renthlei, Stephen Eze, Peter Hartley, Ricky Lallawmawma, Aitor Monroy, Isaac Vanmalsawma, Alex Lima, Jackichand Singh, Nerijus Valskis, Aniket Jadhav