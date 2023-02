Quand et où regarder Bayern Munich vs Bochum en direct ?

Le Bayern Munich, leader de la ligue, affrontera Bochum en Bundesliga le 11 février à l’Allianz Arena. L’équipe basée à Munich est en tête du classement, cependant, l’Union Berlin, deuxième, progresse lentement avec un seul point séparant les deux équipes. Le Bayern traverse également une période difficile en ce moment, remportant un seul de ses quatre derniers matchs de Bundesliga. Les hommes de Julian Nagelsmann ont réussi à décrocher une victoire dominante face à Wolfsburg lors de leur dernière sortie.

En revanche, Bochum est à trois points au-dessus de la zone de relégation au moment de la rédaction. Ils en ont remporté six et perdu 12 de leurs 19 matchs jusqu’à présent. Der Blau s’est retiré de la DFB Pokal Cup après avoir perdu 1-2 contre le Borussia Dortmund en huitièmes de finale. Ils espèrent retrouver le chemin de la victoire lorsqu’ils affronteront Munich, une tâche beaucoup plus facile à dire qu’à faire.

Avant le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Bochum, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Bochum ?

Le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Bochum se jouera le 11 février, samedi.

Où se jouera le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Bochum ?

Le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Bochum se jouera à l’Allianz Arena de Munich.

A quelle heure commencera le match de Bundesliga Bayern Munich vs Bochum ?

Le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Bochum débutera à 20h00 IST, le 11 février.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Bochum ?

Le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Bochum sera diffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Bochum ?

Le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Bochum sera diffusé en direct sur Sony Liv.

Onze de départ probable :

Bayern Munich Onze de départ probable : Y Sommer ; J Cancelo, M De Ligt, D Upamecano, A Davies, P Wanner, L Goretzka, J Musiala, T Muller, L Sane, E Choupo-Moting

Onze de départ probable de Bochum : M Riemann, S Janko, I Ordets, E Masovic, D Soares, A Losilla, P Forster, T Asano, K Stoger, C Antwi-Adjei ; P. Hofmann

