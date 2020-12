Match 21 du Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 offrira un match passionnant alors que deux clubs invaincus, Bengaluru FC et NorthEast United FC fermera les cornes au stade Jawaharlal Nehru, Fatorda, Goa le mardi 8 décembre. Après deux matches nuls consécutifs contre le FC Goa et le Hyderabad FC, le Bengaluru FC a finalement remporté sa première victoire de la saison en battant le Chennaiyin FC. Le skipper Sunil Chhetri a marqué son premier but de l’ISL 2020-21 avec un penalty. Les Bleus sont actuellement à la cinquième place avec cinq points en trois matchs jusqu’à présent dans le tableau des points. L’entraîneur-chef Carles Cuadrat espère que son équipe pourra continuer sur sa lancée lors de l’affrontement contre les Highlanders.

D’un autre côté, un NorthEast United s’est dirigé vers le match après avoir battu le SC East Bengal 2-0 lors de sa dernière apparition. Ils sont invaincus cette saison, remportant leur premier match contre le Mumbai City FC, suivi de deux nuls. Les Highlanders sont, après une série de bonnes performances, à la troisième place avec huit points en quatre matchs.

Les deux équipes se sont rencontrées huit fois au cours des saisons ISL et Bengaluru a le dessus avec cinq victoires. NorthEast United n’a gagné qu’une seule fois, tandis que les points ont été partagés à deux autres reprises. L’ISL 2020-21 Bengaluru FC vs NorthEast United FC est prévu à 19h30.

Quand commence le match ISL 2020-21 entre Bengaluru FC et NorthEast United FC?

Le match se jouera le 8 décembre (mardi).

Où se jouera le match ISL 2020-21 entre Bengaluru FC et NorthEast United FC?

Le match se jouera au Jawaharlal Nehru Stadium, Fatorda

À quelle heure commence le match ISL 2020-21 entre Bengaluru FC et NorthEast United FC?

Ce match se déroule à 19h30, heure normale de l’Inde (IST).

Quelles chaînes de télévision diffusent le match ISL 2020-21 entre Bengaluru FC et NorthEast United FC?

Tous les matchs de l’ISL 2020-21 seront diffusés sur les chaînes de télévision Star Sports Network et Asianet Plus.

Comment regarder en direct le match ISL 2020-21 entre Bengaluru FC et NorthEast United FC?

La diffusion en direct de tous les matchs de la Super League indienne 2020-21 sera disponible sur Disney + Hotstar VIP et Jio TV.

Bengaluru FC vs NorthEast United FC Onze de départ probables

Bengaluru FC départ possible XI: Gurpreet Singh Sandhu, Juanan, Rahul Bheke, Harmanjot Khabra, Ashique Kuruniyan, Erik Paartulu, Suresh Singh Wangjam, Deshorn Brown, Cleiton Silva, Kristian Opseth, Sunil Chhetri

NorthEast United FC départ possible XI: Subhashish Roy Chowdhury, Ashutosh Mehta, Benjamin Lambot, Dylan Fox, Gurjinder Kumar, Lalengmawia, Rochharzela, Khassa Camara, Ninthoingamba Meitei, Kwesi Appiah, Luis Machado