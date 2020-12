ATK Mohun Bagan affrontera Hyderabad FC dans le match 24 du Super Ligue indienne (ISL) Saison 2020-21 au stade Jawaharlal Nehru de Fatorda le vendredi 11 décembre.

L’ATK Mohun Bagan entre dans le match après avoir subi sa première défaite de la saison la semaine dernière. Ils ont réalisé une incroyable série de trois victoires dans le tournoi avant de s’incliner 2-1 contre le Jamshedpur FC. Ils seront impatients de rebondir avec une victoire lors du prochain match contre le Hyderabad FC.

D’un autre côté, le Hyderabad FC a réussi à rester invaincu en ISL 2020-21 jusqu’à présent et connaît une bien meilleure campagne que la dernière fois. Les Nizams ont commencé la saison avec une victoire sur l’Odisha FC et l’ont enchaînée avec deux matches nuls. L’entraîneur Manuel Marquez Roca sera satisfait de la performance de son équipe et visera à rester invaincu dans l’ISL lorsqu’ils affronteront les Mariners aujourd’hui soir.

L’ATK Mohun Bagan manquera Javi Hernandez pendant quelques semaines en raison de sa blessure.

Tandis que Lluis Sastre et Joel Chianese ne pourront pas jouer pour Hyderabad FC, le duo soignant des blessures.

Le coup d’envoi de l’ISL 2020-21 ATK Mohun Bagan vs Hyderabad FC est prévu à 19h30 IST.

Quand commencera le match ISL 2020-21 entre ATK Mohun Bagan et Hyderabad FC?

Le match se jouera le 11 décembre (vendredi).

Où se jouera le match ISL 2020-21 entre ATK Mohun Bagan et Hyderabad FC?

Le match se jouera au stade Jawaharlal Nehru, Fatorda, Goa.

À quelle heure commencera le match ISL 2020-21 entre ATK Mohun Bagan et Hyderabad FC?

Le match débutera à 19h30, heure normale de l’Inde (IST).

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match ISL 2020-21 entre ATK Mohun Bagan et Hyderabad FC?

Tous les matchs de l’ISL 2020-21 seront diffusés sur les chaînes Star Sports Network et Asianet Plus.

Comment regarder en direct le match ISL 2020-21 entre ATK Mohun Bagan et Hyderabad FC?

La diffusion en direct de tous les matchs de la Super League indienne 2020-21 sera disponible sur Disney + Hotstar VIP et Jio TV.

ATK Mohun Bagan vs Hyderabad FC jouant des onze

Formation de départ probable de l’ATK Mohun Bagan ISL 2020-21 contre Hyderabad FC: Arindam Bhattacharya; Pritam Kotal, Tiri, Sandesh Jhingan; Prabir Das, Jayesh Rane, Carl McHugh, Edu Garcia, Subhasish Bose; David Williams, Roy Krishna

Alignement de départ probable de l’ISL 2020-21 Hyderabad FC contre l’ATK Mohun Bagan: Subrata Paul; Asish Rai, Odei Onaindia, Chinglensana Singh, Akash Mishra; Adil Khan, Joao Victor, Hitesh Sharma; Liston Colaco, Halicharan Narzary, Aridane Santana