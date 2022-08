ATKMB vs MCFC Live Streaming: Quand et où regarder ATK Mohun Bagan vs Mumbai City Durand Cup 2022 Couverture en direct sur la télévision en direct en ligne

ATK Mohun Bagan et Mumbai City s’affronteront lors d’une rencontre palpitante au stade emblématique de Salt Lake à Kolkata. ATK Mohun Bagan a été stupéfait par le Rajasthan United peu connu lors de la rencontre d’ouverture de la Coupe Durand. Juan Ferrando et les siens auront à cœur de sauver leur campagne en remportant ce match important face à Mumbai City.

Lors de sa précédente chance, ATKMB a raté au moins cinq occasions franches dans les 20 dernières minutes. La direction de l’équipe espère qu’elle fera amende honorable lors du prochain match. L’attaquant Ashique Kuruniyan a été impressionnant lors du match précédent et cherchera également à trouver le fond du filet lors du match contre Mumbai.

La ville de Mumbai a fait un début gagnant dans sa campagne de Coupe Durand en triomphant contre la marine indienne 4-1. Mumbai espère qu’ils maintiendront leur victoire contre le très médiatisé ATK Mohun Bagan.

Avant le match de Durand Cup entre ATK Mohun Bagan et Mumbai City, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Durand Cup entre ATK Mohun Bagan et Mumbai City ?

Le match de Coupe Durand entre ATK Mohun Bagan et Mumbai City se jouera le 24 août.

Où se jouera le match entre ATK Mohun Bagan et Mumbai City ?

Le match de Coupe Durand entre ATK Mohun Bagan et Mumbai City se jouera au Salt Lake Stadium de Kolkata.

A quelle heure commencera le match entre ATK Mohun Bagan et Mumbai City ?

Le match de la Coupe Durand entre ATK Mohun Bagan et Mumbai City débutera à 18h00 IST, le 24 août.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre ATK Mohun Bagan et Mumbai City ?

Le match de la Coupe Durand entre ATK Mohun Bagan et Mumbai City sera diffusé sur Sports18 Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre ATK Mohun Bagan et Mumbai City ?

Le match de la Coupe Durand entre ATK Mohun Bagan et Mumbai City sera diffusé en direct sur l’application Voot et JioTV.

ATK Mohun Bagan Prédit la formation de départ: Vishal Kaith; Pritam Kotal, Florentin Pogba, Sumit Rathi ; Lenny Rodrigues, Hugo Boumous, Carl McHugh, Joni Kauko ; Kiyan Nassiri, Liston Colaco, Ashique Kuruniyan

Programmation prévue de la ville de Mumbai : Mohamed Nawaz; Amey Ranawade, Rahul Bheke, Rostyn Griffiths, Mandar Rao Desai ; Apuia Ralte, Ahmed Jahouh; Lallianzuala Chhangte, Greg Stewart, Vikram Pratap Singh ; Jorge Pereyra Diaz

