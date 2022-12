Quand et où regarder Arsenal vs West Ham

Arsenal accueillera West Ham dans un derby londonien le lendemain de Noël. L’équipe de Mikel Arteta est en tête du classement de la Premier League et visera à prendre un bon départ alors que le football de club reprend après la Coupe du monde. Les Gunners ont une avance de cinq points au sommet du tableau des points, mais ils ne peuvent pas se permettre d’être complaisants. Il reste à voir comment Arteta remplacera Gabriel Jesus qui est écarté pour cause de blessure. De plus, Oleksandr Zinchenko (mollet) et Takehiro Tomiyasu (ischio-jambiers) sont également incertains pour le match. Malgré tous les problèmes de blessure, la jeune équipe d’Arteta reste la favorite.

Pendant ce temps, West Ham cherchera à prendre un nouveau départ dans sa campagne. La pause de la Coupe du monde leur a fourni une occasion en or de sauver leur campagne de Premier League. L’équipe de David Moyes devra éviter de commettre des erreurs défensives si elle veut étourdir Arsenal. Les Hammers seront privés de Nayef Aguerd qui s’est blessé à la cuisse lors de la Coupe du monde.

Avant le match entre Arsenal et West Ham, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Premier League entre Arsenal et West Ham ?

Le match de Premier League entre Arsenal et West Ham se jouera le 27 décembre, mardi.

Où se jouera le match de Premier League entre Arsenal et West Ham ?

Le match de Premier League entre Arsenal et West Ham se jouera à l’Emirates Stadium.

À quelle heure débutera le match de Premier League entre Arsenal et West Ham ?

Le match de Premier League entre Arsenal et West Ham débutera à 1 h 30 IST, le 27 décembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Premier League entre Arsenal et West Ham ?

Le match de Premier League entre Arsenal et West Ham sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Premier League entre Arsenal et West Ham ?

Le match de Premier League entre Arsenal et West Ham sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Composition de départ probable d’Arsenal : Tourneur; Tomiyasu, Holding, Cédric, Tierney ; Xhaka, Lokonga ; Saka, Vieira, Martinelli ; Nketiah

Composition de départ probable de West Ham : Fabianski; Coufal, Johnson, Ogbonna, Creswell ; Riz, Soucek ; Bowen, Lanzini, Fornals ; Antoine

