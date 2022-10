Quand et où regarder AC Milan vs Chelsea Couverture en direct de l’UEFA Champions League

L’AC Milan accueillera Chelsea pour un match à succès de l’UEFA Champions League le 12 octobre. Chelsea avait écrasé les Rossoneri 3-0 lors de leur dernière rencontre en Ligue des champions le 6 octobre. Cette défaite sera fraîche dans l’esprit de l’AC Milan lorsqu’ils entreront sur le terrain. mercredi.

Wesley Fofana de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang et Reece James avaient trouvé le fond du filet lors de ce match. Alors que Fofana ne jouera pas ce match, Aubameyang et James seront impatients de reproduire leur performance à San Siro. De plus, Raheem Sterling et Ben Chilwell sont tous prêts à débuter contre l’AC Milan.

L’équipe de Stefano Pioli aura la revanche en tête. Une victoire contre Chelsea leur permettra de se hisser en tête du groupe E. Le solide soutien à domicile de l’AC Milan et le retour de Theo Hernandez devraient en faire une compétition passionnante.

Avant le match entre l’AC Milan et Chelsea, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match d’UEFA Champions League entre l’AC Milan et Chelsea ?

Le match d’UEFA Champions League entre l’AC Milan et Chelsea se jouera le 12 octobre, mercredi.

Où se jouera le match d’UEFA Champions League entre l’AC Milan et Chelsea ?

Le match d’UEFA Champions League entre l’AC Milan et Chelsea se jouera au San Siro de Milan.

À quelle heure débutera le match d’UEFA Champions League entre l’AC Milan et Chelsea ?

Le match d’UEFA Champions League entre l’AC Milan et Chelsea débutera à 00h30 IST, le 12 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match d’UEFA Champions League entre l’AC Milan et Chelsea ?

Le match de l’UEFA Champions League entre l’AC Milan et Chelsea sera diffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de l’UEFA Champions League entre l’AC Milan et Chelsea ?

Le match de l’UEFA Champions League entre l’AC Milan et Chelsea sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

Composition prévue de l’AC Milan: Tatarusanu ; Dest, Kalulu, Tomori, Hernandez ; Bennacer, Tonali ; Krunic, Diaz, Leao ; Giroud

Formation de départ prévue pour Chelsea: Kepa; Chalobah, T. Silva, Koulibaly ; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Chilwell ; Sterling, Aubameyang, Mont

