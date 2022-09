Une nouvelle star du tennis naîtra dimanche lorsque Carlos Alcaraz et Casper Ruud s’affronteront lors de la finale à succès de l’US Open. Il est très rare de constater qu’aucun des Big 3 du tennis ne participera à la finale de l’US Open. Mais Alcaraz et Ruud ont fait en sorte que l’absence de Federer ou Nadal ne se fasse pas sentir. Alcaraz et Ruud ont tous deux produit un tennis fascinant au cours des deux dernières semaines pour laisser les fans de tennis en redemander. Avant la finale, il y a très peu de choix entre Alcaraz et Ruud.

Carlos Alcaraz est dans la forme de sa vie. Il a battu Frances Tiafoe dans une demi-finale palpitante en cinq sets au stade Arthur Ashe. En fait, Alcaraz a maintenant disputé trois matchs en cinq sets au trot. Par conséquent, la question sera de savoir s’il lui reste suffisamment d’énergie dans son réservoir. Pendant ce temps, Casper Ruud a été plus clinique dans l’envoi de ses adversaires et a passé moins de temps sur le terrain que l’Espagnol. Bien que Clay soit la meilleure surface de Ruud, le Norvégien a fait preuve d’une excellente défense et a émoussé plusieurs gros joueurs lors de l’US Open de cette année. Le vainqueur du choc de dimanche sera sacré n°1 mondial. Avec des enjeux aussi élevés, la finale de l’US Open promet d’être un grand concours.

Avant la finale du simple masculin de l’US Open 2022 entre Carlos Alcaraz et Casper Ruud, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera la finale du simple messieurs de l’US Open 2022 entre Carlos Alcaraz et Casper Ruud ?

La finale du simple masculin de l’US Open 2022 entre Carlos Alcaraz et Casper Ruud se jouera le 11 septembre, dimanche.

Où se déroulera la finale du simple messieurs de l’US Open 2022 entre Carlos Alcaraz et Casper Ruud ?

La finale du simple masculin de l’US Open 2022 entre Carlos Alcaraz et Casper Ruud se jouera au stade Arthur Ashe de New York.

À quelle heure commencera la finale du simple masculin de l’US Open 2022 entre Carlos Alcaraz et Casper Ruud ?

La finale du simple masculin de l’US Open 2022 entre Carlos Alcaraz et Casper Ruud débutera à 1 h 30 IST, le 12 septembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront la finale du simple masculin de l’US Open 2022 entre Carlos Alcaraz et Casper Ruud ?

La finale du simple masculin de l’US Open 2022 entre Carlos Alcaraz et Casper Ruud sera diffusée sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct en ligne de la finale du simple masculin de l’US Open 2022 entre Carlos Alcaraz et Casper Ruud ?

La finale du simple masculin de l’US Open 2022 entre Carlos Alcaraz et Casper Ruud peut également être diffusée en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

