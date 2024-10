« Quand », et non « si » : les progrès se poursuivent vers l’éradication de la polio – Monde

À l’occasion de la Journée mondiale contre la polio, les dirigeants du Rotary International et les experts en santé publique réitèrent leur engagement en faveur de l’éradication mondiale

Par Etelka Lehoczky et Arnold R. Grahl

L’éradication de la polio dans le monde reste un objectif réalisable, ont déclaré la présidente du Rotary International, Stephanie A. Urchick, et des experts en santé publique alors qu’ils commémoraient la Journée mondiale contre la polio dans la ville où le vaccin a été développé.

«Je sais que c’est une question de quand la polio sera éradiquée, non si« , a déclaré Urchick au public à un événement en direct le 24 octobre qui a été organisée par l’Université de Pittsburgh à Pittsburgh, Pennsylvanie, États-Unis.

« Notre plan d’action parle d’améliorer notre impact. C’est vraiment là que notre programme d’éradication de la poliomyélite brille », a ajouté Urchick. « Des millions d’enfants ne seront pas atteints de cette maladie invalidante. Des milliards de dollars américains ne seront pas dépensés en coûts accessoires de santé à cause de cette maladie. Nous avons fait tellement de progrès.

La Journée mondiale contre la polio vise à sensibiliser l’opinion publique et à collecter des fonds pour le travail de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite visant à éliminer la maladie. Depuis que le Rotary et ses partenaires ont créé l’IMEP en 1988, le nombre de cas de polio sauvage a diminué de 99,9 %. L’événement a souligné les efforts continus du Rotary en faveur d’une éradication complète.

La polio reste endémique dans deux pays, l’Afghanistan et le Pakistan. En 2024, l’augmentation du nombre de cas de poliovirus sauvage et le premier cas de polio paralytique à Gaza en 25 ans ont rappelé que tant que la maladie n’est pas complètement éliminée partout, elle reste une menace pour les enfants du monde entier.

Malgré les défis, Michael K. McGovern, président du Comité international PolioPlus, a déclaré qu’il restait plus que jamais convaincu que l’éradication mondiale était à portée de main. « Nous traversons une période difficile, mais nous y parviendrons en continuant à nous concentrer sur l’Afghanistan et le Pakistan et en faisant ce qui a été fait avec tant de succès par les Rotariens », a-t-il déclaré.

L’événement comprenait des vidéos présentant des agents de vaccination contre la polio sur le terrain. Urchick a déclaré qu’elle s’en était inspirée lors d’une visite à Karachi, au Pakistan, plus tôt cette année.

« Les hommes travaillent avec diligence pour vacciner des milliers d’enfants chaque jour aux points de contrôle routier, tandis que les femmes vont de maison en maison pour atteindre directement les familles », a déclaré Urchick. « Certains travailleurs escaladent littéralement des montagnes pour vacciner des enfants dans des endroits éloignés, et leur détermination ne faiblit jamais. »

L’événement diffusé en direct faisait partie d’un institut de zone Rotary de deux jours. Le directeur du RI, Patrick Eakes, qui a convoqué l’institut, a déclaré que Pittsburgh était un endroit parfait car c’est là que le Dr Jonas Salk a développé le vaccin. « Nous avons réalisé que nous étions dans une position unique », a déclaré Eakes, membre du Rotary Club de Crescent (Greensboro), Caroline du Nord, États-Unis.

Le Dr Peter L. Salk, président de la Jonas Salk Legacy Foundation à La Jolla, en Californie, et professeur à temps partiel à l’École de santé publique de l’Université de Pittsburgh, a expliqué ce qui a poussé son père à développer le premier vaccin inactif contre la polio.

« Il n’a jamais lâché prise », se souvient Salk. « C’était sa personnalité d’avoir un rêve et de faire avancer les choses. »

Salk a déclaré que son père voulait faire une différence dans le monde dès son plus jeune âge et s’est intéressé à la science. Après avoir travaillé dans l’État américain du Michigan sur un vaccin contre la grippe, il est venu à Pittsburgh en 1947 pour travailler au laboratoire de recherche sur les virus et a reçu une subvention pour la recherche sur la polio de la National Foundation for Infantile Paralysis. Cela l’a conduit à développer un vaccin inactif contre la polio.

Parmi les autres présentateurs de l’événement en direct figuraient le président du Rotary International 2016-2017, John Germ. Plusieurs membres des efforts d’éradication du Rotary ont également envoyé des messages vidéo.

Dans une vidéo diffusée lors de l’événement et initialement enregistrée pour la Convention internationale du Rotary 2023, le co-fondateur de la Fondation Gates, Bill Gates, a salué l’engagement en faveur de l’éradication. « Lorsque la polio sera éradiquée, ce sera l’une des plus grandes avancées en matière de santé publique dans l’histoire de l’humanité », a déclaré Gates. La Fondation Gates, partenaire de l’IMEP, verse jusqu’à 50 millions de dollars américains que le Rotary collecte chaque année dans un rapport de 2 pour 1, ce qui signifie jusqu’à 150 millions de dollars américains pour cet effort chaque année.

Salk a également déclaré qu’il était honoré de se trouver dans une salle remplie de membres du Rotary passionnés par la résolution de problèmes difficiles.

« Chaque fois que je me réunis avec des Rotariens », a-t-il déclaré, « je suis tout simplement stimulé par la qualité d’humanité que vous rayonnez tous et par le dévouement que vous mettez dans tous les différents domaines pour aider le monde à devenir meilleur. »

— octobre 2024